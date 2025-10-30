Prev
ICUમાંથી બહાર આવ્યા બાદ શ્રેયસ ઐય્યરનું પહેલું નિવેદન, ઈજા અંગે આપી મોટી અપડેટ

Shreyas Iyer Injury : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડે દરમિયાન વનડે ટીમના વાઈસ-કપ્તાન શ્રેયસ ઐયરને ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેને ICUમાં રાખવો પડ્યો હતો. ત્યારે ICUમાંથી બહાર આવ્યા બાદ ઐયરે પહેલું નિવેદન આપ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:42 AM IST

Shreyas Iyer Injury : ભારતીય વનડે ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને સિડની ODI દરમિયાન ઈજા થયા બાદ સિડનીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેની ગંભીર સ્થિતિને કારણે તેને થોડા સમય માટે ICUમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. જોકે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તેની સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે, જેના કારણે તેને ICUમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. ઐયરે હવે તેની ઈજા બાદ પોતાની પહેલી પ્રતિક્રિયા આપી છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં શ્રેયસે તેના તમામ ચાહકોનો આભાર માન્યો છે.

શ્રેયસ ઐયરની પહેલી પ્રતિક્રિયા

25 ઓક્ટોબરના રોજ સિડનીમાં ત્રીજી ODI દરમિયાન ઐયરને બરોળમાં ઈજા થઈ હતી. પાંચ દિવસ સુધી BCCI સતત ભારતીય ચાહકોને ઈજા વિશે અપડેટ આપતું રહ્યું, પરંતુ ઐયર મૌન રહ્યો. હવે ICUમાંથી બહાર આવ્યા બાદ સ્ટાર ભારતીય ખેલાડીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને ચાહકોને કહ્યું, "હું હાલમાં સ્વસ્થ થવાની પ્રક્રિયામાં છું અને દિવસેને દિવસે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છું. મને મળેલી તમામ શુભેચ્છાઓ અને સમર્થન માટે હું ખૂબ આભારી છું." આ ખરેખર ઘણું જરૂરી છે. મને તમારી યાદોમાં રાખવા બદલ આભાર.'

 

— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) October 30, 2025

ઐયર 2 મહિનાનો વિરામ લેશે

ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર ઈજાઓથી પીડાઈ રહ્યો છે. આ ઈજા તેને લગભગ બે મહિના સુધી ક્રિકેટથી દૂર રાખી શકે છે. તે જાન્યુઆરીમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં પાછો ફરી શકે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં ઐયરે ODI ફોર્મેટમાં સતત સ્કોર કરીને પોતાને સાબિત કરી બતાવ્યો છે, જેના કારણે તેને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ઈજામાંથી વાપસી બાદ ઐયર T20 ફોર્મેટમાં પણ વાપસી માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. તેણે અત્યાર સુધી ભારતીય ટીમ માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાને સાબિત કર્યો છે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Team IndiaShreyas IyerBCCIindian cricket teamICU

