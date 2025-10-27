Prev
T20 સિરીઝ પહેલા ભારત માટે ખરાબ સમાચાર, ICUમાં દાખલ થયો આ સ્ટાર બેટર

shreyas iyer injury update: શ્રેયસ અય્યરને ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ વનડે સિરીઝ માટે ટીમનો વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ સિરીઝમાં ભારતને 1-2થી હાર થઈ હતી. સિડની વનડે દરમિયાન શ્રેયસ અય્યર ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:02 PM IST

સિડનીઃ ભારતીય વનડે ટીમના વાઇસ કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રીજી વનડે દરમિયાન ઈજા થઈ હતી, ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં એક હોસ્પિટલના ICUમાં છે. આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ થતાં ઐયરને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

સિડની વનડે દરમિયાન શ્રેયસ અય્યરે ઓસ્ટ્રેલિયાના વિકેટકીપર એલેક્સ કેરીનો શાનદાર કેચ ઝડપ્યો હતો. આ કેચ તેણે બેકવર્ડ પોઈન્ટથી પાછળ ભાગતા પકડ્યો હતો. પરંતુ આ દરમિયાન બેલેન્સ ગુમાવવાને કારણે અય્યર પડી ગયો અને તેની પાંસળીમાં ઈજા થઈ હતી. આ ઘટના બાદ અય્યર મેદાન છોડી બહાર જતો રહ્યો હતો. ત્યારબાદ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જાણવા મળ્યું કે આંતરિક રક્તસ્ત્રાવની સમસ્યા છે, જેના કારણે તેને આઈસીયુમાં દાખલ કરવો પડ્યો છે.

આ ઘટનાક્રમની જાણકારી રાખનાર એક સૂત્રએ સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું- તેના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારના આધાર પર તેને બેથી સા દિવસ સુધી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રખાશે. બ્લીડિંગને કારણે સંક્રમણ ફેલાતું રોકવા માટે આ જરૂરી છે. ટીમના ડોક્ટર અને ફિઝિયોએ કોઈ જોખમ ન ઉઠાવ્યું અને તેને તત્કાલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હવે તેની હાલત સ્થિર છે, પરંતુ આ જીવલેણ સાબિત થઈ શક્યું હોત.

મેદાન પર વારસીમાં લાગશે સમય
સૂત્રએ આગળ કહ્યું કે તે એક શાનદાર ખેલાડી છે અને જલ્દી ઠીક થઈ જશે. જો કે આંકરિક રક્તસ્ત્રાવ થયો છે, તેથી તેને ઠીક થવામાં વધુ સમયની જરૂર પડશે. ક્રિકેટમાં તેની વાપસી માટે કોઈ સમય નક્કી કરવો મુશ્કેલ છે. જોકે અય્યર ત્રણ સપ્તાહ સુધી બહાર રહી શકે છે, પરંતુ તેની રિકવરીનો સમયગાળો લાંબો હોઈ શકે છે.

