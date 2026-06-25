/શ્રેયસ ઐયરના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં રહસ્યમય તારીખ, જાણો શું છે Second DOBનો અર્થ

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શ્રેયસ ઐયરના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં રહસ્યમય તારીખ, જાણો શું છે 'Second DOB'નો અર્થ

Shreyas Iyer : સૂર્યકુમાર યાદવના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરને ભારતની T20 ટીમનો કેપ્ટન બનાવાયો છે. તે 26 જૂને આયર્લેન્ડ સામેની T20 મેચથી પોતાનr કેપ્ટનશીપનો કાર્યકાળ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. આ પહેલા તેણે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં એક રહસ્યમય તારીખ એડ કરી છે, જેની આગળ લખ્યું 'Second DOB' છે, ત્યારે આનો અર્થ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:29 PM IST
શ્રેયસ ઐયરના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં રહસ્યમય તારીખ, જાણો શું છે 'Second DOB'નો અર્થ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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