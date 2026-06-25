/શ્રેયસ ઐયરના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં રહસ્યમય તારીખ, જાણો શું છે Second DOBનો અર્થ

Shreyas Iyer : ભારતીય T20 ટીમના નવા કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં એક ફેરફાર કર્યો છે, જેનાથી સોશિયલ મીડિયા પર નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં ઐયરે પોતાના બાયોમાં 25/12/2025ને બીજી જન્મ તારીખ (DOB) ગણાવી છે, જેના કારણે ચાહકો આ રહસ્યમય તારીખ પાછળની કહાની જાણવા ઉત્સુક છે.
આ રસપ્રદ એટલા માટે છે, કારણ કે શ્રેયસ ઐયરની અસલી જન્મ તારીખ 6 ડિસેમ્બર, 1994 છે. તેથી બીજી જન્મ તારીખનો ઉલ્લેખ લોકોને મૂંઝવી રહ્યો છે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ તારીખ 25 ડિસેમ્બર પાછળનું રહસ્ય શું છે ? ઘણી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આ તારીખ સાથે જોડાયેલા ઊંડા ભાવુક સંદર્ભને જોતા એવું સામે આવ્યું છે કે, આ તારીખ શ્રેયસ ઐયરે જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે લડેલી લડાઈ સાથે સીધી જોડાયેલી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન થઈ હતી ગંભીર ઈજા
બધા જાણે છે કે ઓક્ટોબર 2025માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન શ્રેયસ ઐયરને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તેની પાંસળીઓમાં ઈજા થઈ હતી અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર પડી હતી. ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તેના કારકિર્દીના ભવિષ્ય વિશે થોડા સમય માટે ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી. તે તેના જીવનનો સૌથી મુશ્કેલ અને ભયાનક તબક્કો હતો.
Shreyas Iyer updated his bio 🤔
Can anyone tell me what could be the reason..... pic.twitter.com/9IITXjjlld
— Viratian ❤️ (@Rajasinghh12) June 25, 2026
શું છે આ તારીખનું રહસ્ય ?
વાયરલ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મુજબ, 25 ડિસેમ્બર, 2025એ દિવસ હતો, જ્યારે શ્રેયસ ઐયરે ગંભીર ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી ફરીથી બેટ ઉપાડ્યું હતું. પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ ફક્ત ક્રિકેટમાં વાપસી જ નહીં, પરંતુ તેના જીવનમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત હતી.
25.12.2025 was the day Shreyas Iyer picked up the bat again after recovering from a life-threatening injury. It wasn't just a return to cricket, it was the start of a new chapter for him. Maybe that's why the 25th holds a special place in his heart and he put that date on his… https://t.co/cfrH794Mm1 pic.twitter.com/AwFB5cl8KV
— Soman. (@Shreyasian96) June 25, 2026
કદાચ આ જ કારણ છે કે તેણે તે તારીખને તેની 'Second DOB' ગણાવી છે. જો કે, આ દાવાની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, કે શ્રેયસ ઐયરે અત્યાર સુધી તેના પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી, જે રહસ્યને વધુ ઘેરું બનાવે છે.
આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે શ્રેયસ ઐયરે નવી જવાબદારી સંભાળવાની તૈયારી કરી છે. આયર્લેન્ડ સામેની બે મેચની શ્રેણી દરમિયાન તે પહેલીવાર ભારતીય T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે. આ દરમિયાન ચાહકો ફક્ત તેના નેતૃત્વ અને પ્રદર્શન પર જ નહીં, પરંતુ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં ઉલ્લેખિત આ રહસ્યમય તારીખ પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી શ્રેયસ પોતે આ રહસ્ય ખોલશે નહીં, ત્યાં સુધી તે ચર્ચાનો વિષય રહેશે.