IPLમાંથી બહાર થશે શ્રેયસ ઐયર ? ઈજાએ ટીમ ઈન્ડિયાનું પણ વધાર્યું ટેન્શન, તૂટશે T20 વર્લ્ડ કપ રમવાનું સપનું !
Shreyas Iyer Injury Update : ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી શ્રેયસ ઐયરની ઈજા અંગે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. તેને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન ઈજા થઈ હતી અને ત્યારથી તે ક્રિકેટથી દૂર છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ ODI શ્રેણી ગુમાવી શકે છે. IPLમાં પણ રમવા અંગે શંકા છે.
Shreyas Iyer Injury Update : શ્રેયસ ઐયરને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડેમાં કેચ લેતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. બાદમાં તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને જાણવા મળ્યું હતું કે ઇન્ટરનલ બ્લીડીંગને કારણે તેની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયામાં તેની વાપસી સંભાવના ખૂબ જ ઓછી છે. તે ODI ટીમનો મુખ્ય ભાગ છે અને ચાહકો તેને T20 ટીમમાં પણ જોવા માટે ઉત્સુક હતા. હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ઐયર આગામી શ્રેણી T20 વર્લ્ડ કપ અને IPLમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
શ્રેયસ ઐયરનો કરવામાં આવ્યો ટેસ્ટ
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, શ્રેયસ ઐયરના ઘરે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું અને રિપોર્ટ ડૉ. દિનશા પારડીવાલાને મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઐયરના સ્કેનમાં સુધારો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ તેને આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. બે મહિનામાં બીજો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે અને તે પછી નક્કી કરવામાં આવશે કે તે બેંગલુરુમાં CoE ખાતે તેનું રિહેબ શરૂ કરી શકશે કે નહીં.
ઐયર દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી ગુમાવશે
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે અને અહેવાલો સૂચવે છે કે ઐયર આ શ્રેણી ગુમાવશે. તે જાન્યુઆરીમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી પણ ગુમાવશે. તેની રિહેબ પ્રક્રિયા જાન્યુઆરીમાં શરૂ થઈ શકે છે. IPL 2025માં તેના શાનદાર પ્રદર્શન પછી, ચાહકો તેને T20 ટીમમાં પણ જોવા માંગતા હતા. જો ઐયરે ODIમાં તેનું સારું પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું હોત, તો તેણે T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં સ્થાન મેળવી શકોત. જો કે, હવે, ઈજાને કારણે T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું તેનું સ્વપ્ન અધૂરું રહી શકે છે.
IPLમાંથી બહાર થશે શ્રેયસ ઐયર ?
શ્રેયસ ઐયરની ઈજા ખૂબ ગંભીર છે અને તેને કોઈપણ કસરત કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે. IPL પહેલા તે ફિટ થવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી લાગે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તે શરૂઆતની કેટલીક મેચો ગુમાવી શકે છે. જો તે સંપૂર્ણપણે ફિટ નહીં થાય, તો તે 2026ની આખી IPL ગુમાવી શકે છે.
