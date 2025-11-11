Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી બહાર !

ટેસ્ટ બાદ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ ODI મેચ પણ રમાશે, જેના માટે ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. ત્યારે ODI સિરીઝમાં આ ખતરનાક ખેલાડીની રમવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

દક્ષિણ આફ્રિકા સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ખેલાડી બહાર !

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની સિરીઝ શરૂ થવાની છે. પહેલી મેચ 14 નવેમ્બરે કોલકાતામાં રમાશે. ત્યારબાદ ODI સિરીઝ અને T20 સિરીઝ પણ રમાશે. ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને તે હાલમાં કોલકાતામાં તૈયારીઓ કરી રહી છે. ODI સિરીઝ માટે ટીમની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત કરવામાં આવશે. દરમિયાન એવું જાણવા મળ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ખેલાડી શ્રેયસ ઐયર લગભગ એક મહિના માટે ક્રિકેટથી બહાર રહી શકે છે.

શ્રેયસ ઐયર દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝ ગુમાવશે 

Add Zee News as a Preferred Source

શ્રેયસ ઐયર તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જ્યાં તે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝનો ભાગ હતો. પ્રવાસ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી, જે પછી સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો અને સારવાર આપવામાં આવી. હવે એવું જાણવા મળ્યું છે કે શ્રેયસ ઐયર ઘણી હદ સુધી સ્વસ્થ થઈ ગયો છે. જો કે, હાલમાં મેદાન પર તેની વાપસી અશક્ય છે. મીડિયા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મેડિકલ ટીમે BCCI પસંદગી સમિતિને બધી માહિતી પૂરી પાડી છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે શ્રેયસને ફિટ થવા માટે ઓછામાં ઓછો એક મહિનાની જરૂર છે.

BCCI ઉતાવળ કરવા માંગતું નથી

રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે શ્રેયસને ફિટ થવા માટે ઓછામાં ઓછો એક મહિનાની જરૂર પડશે. બીસીસીઆઈ કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવા માંગતું નથી. તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે શ્રેયસ દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે સિરીઝ ચૂકી જશે. તેને સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવા માટે વધુ સમય આપવો જોઈએ.

શ્રેયસને વાઈસ કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝની છેલ્લી મેચમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. શુભમન ગિલને આ સિરીઝમાં ભારતની વનડે ટીમનો કેપ્ટન પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે શ્રેયસ ઐયરને વાઈસ કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. હવે જ્યારે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે સિરીઝ થશે, ત્યારે બીસીસીઆઈએ પણ નવો વાઈસ કેપ્ટન પસંદ કરવો પડશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Shreyas IyerShreyas Iyer injury updateShreyas Iyer rib injury updateInd vs SA

Trending news