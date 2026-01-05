Prev
મોટા સમાચાર ! અચાનક બદલાયો કેપ્ટન, શ્રેયસ ઐય્યરને મળી ટીમની કમાન, આ ધાકડ ખેલાડી બહાર

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝ પહેલા શ્રેયસ ઐયરને મુંબઈનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી મુંબઈની કેપ્ટનશીપ કરી રહેલો શાર્દુલ ઠાકુર ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 05, 2026, 03:58 PM IST

ભારતીય બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં એ શરતે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે કે તે જલ્દી ફિટનેસ પાછું મેળવે. ODI શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવાની છે. શ્રેયસ ઐયર ટીમનો ભાગ છે અને વાઈસ-કેપ્ટન પણ છે. જો કે, પહેલાથી જ એવું જાહેર થઈ ગયું છે કે તે 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં રમાનાર પ્રથમ મેચ માટે તૈયાર રહેશે, કારણ કે તે 6 જાન્યુઆરી સુધીમાં ફિટનેસ પાછું મેળવી લેશે. તેની પાછળનું કારણ એ છે કે તેને મુંબઈ ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે.

શ્રેયસ ઐયરે 6 જાન્યુઆરીએ જયપુરમાં વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં મુંબઈ તરફથી રમીને પોતાની ફિટનેસ સાબિત કરવી પડશે. સ્વાભાવિક છે કે, તેણે મુંબઈ ટીમનું નેતૃત્વ કરવા સંમતિ આપી છે, તેથી તે ફિટ છે. અત્યાર સુધી મુંબઈની વિજય હજારે ટ્રોફી ટીમનું નેતૃત્વ ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુર કરી રહ્યો હતો, જે હવે ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે. તે હવે આ ટુર્નામેન્ટમાં મુંબઈ માટે ભાગ લઈ શકશે નહીં. શાર્દુલનો શનિવારે એમઆરઆઈ કરાવવામાં આવ્યો છે.

મુંબઈ પોતાની છઠ્ઠી લીગ મેચ હિમાચલ પ્રદેશ સામે 6 જાન્યુઆરી, મંગળવારના રોજ જયપુરના જયપુરિયા વિદ્યાલય ગ્રાઉન્ડ પર રમશે. ત્યારબાદ તેઓ 8 જાન્યુઆરીએ પંજાબ સામે આ જ ગ્રાઉન્ડ પર પોતાની છેલ્લી લીગ મેચ રમશે. એવી શક્યતા છે કે શ્રેયસ ઐયર આ બંને મેચમાં રમશે અને તે પછી તે સાંજે વડોદરા જશે, જ્યાં ભારત 11 જાન્યુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે પહેલી ODI રમશે.

મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશને શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેને BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ તરફથી ફિટનેસ રિપોર્ટ મળ્યો હશે. તે પછી જ તે કેપ્ટન તરીકે તૈયાર થશે, કારણ કે કેપ્ટને હંમેશા મેદાન પર રહેવું પડે છે. આનાથી તેની 50 ઓવરની ફિલ્ડિંગ ફિટનેસની પણ સમજ મળશે. ઓક્ટોબરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

