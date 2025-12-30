ન્યુઝીલેન્ડ સિરીઝ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો... બહાર થશે આ મેચ વિનર ખેલાડી, અચાનક ઘટ્યું 6 કિલો વજન
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની વનડે શ્રેણી શરૂ થવામાં બે અઠવાડિયાથી પણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે ભારતીય ટીમ માટે કેટલાક ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટ માટે ફિટ દેખાતા સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરની વાપસીમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણી શરૂ થવામાં બે અઠવાડિયાથીપણ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે ભારતીય ટીમને એક ખરાબ સમાચાર મળ્યા છે. સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરની વાપસીમાં વિલંબ થઈ શકે છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ઐયરને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ તરફથી લીલી ઝંડી મળી નથી. યોજના મુજબ, ઐયર 30 ડિસેમ્બરે ફેસિલિટી છોડવાનો હતા, પરંતુ હવે તેને 'રીટર્ન ટુ પ્લે' (RTP) સ્ટેટસ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓછામાં ઓછું એક અઠવાડિયું રાહ જોવી પડશે.
ઐયર સંપૂર્ણપણે ફિટ દેખાતો હતો
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, શ્રેયસ ઐયર કોઈપણ સમસ્યા વિના બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, જેના કારણે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં તેની વાપસી લગભગ નિશ્ચિત થઈ ગઈ હતી. જો કે, પેટની ઈજાને કારણે વજન ઝડપથી ઘટતા તેની તાકાત ઓપ્ટીમમ લેવલથી નીચે આવી ગઈ છે અને આગામી અઠવાડિયે તેના પર વધારે ધ્યાન અપાશે. ઐયર દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણી માટે પણ ટીમની બહાર હતો અને વિજય હજારે ટ્રોફી પણ ચૂકી ગયો હતો.
BCCI અધિકારીએ આપ્યું અપડેટ
BCCIના એક અધિકારીએ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાને જણાવ્યું, "તેની બેટિંગમાં કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઈજા બાદ તેનું વજન લગભગ છ કિલો ઘટ્યું છે. જોકે તેનું વજન થોડું વધ્યું છે, પરંતુ તેના સ્નાયુઓમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે તેના ઓપ્ટીમમ સ્ટ્રેન્થ લેવલ પર વધુ અસર પડી છે. મેડિકલ ટીમ કોઈ જોખમ લેવા માંગતી નથી કારણ કે તે ODI સેટઅપમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી છે અને હાલમાં તેની સંપૂર્ણ રિકવરી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ન્યુઝીલેન્ડ ODI માટે ટીમ પસંદ કરતા પહેલા પસંદગીકારો અને મેનેજમેન્ટને તેની હાલની સ્થિતિ વિશે જાણ કરવામાં આવશે."
શું ઐયર વિજય હજારે ટ્રોફી રમશે ?
ઈજાના અપડેટ પહેલા એવું કહેવામાં આવતું હતું કે ઐયર 3 અને 6 જાન્યુઆરીએ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પહેલાં હશે. જોકે, હવે આમાં ફેરફાર થશે, કારણ કે ઐયરને 9 જાન્યુઆરી સુધીમાં જરૂરી મંજૂરી મળવાની અપેક્ષા છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઐયર હવે ફક્ત 12 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી વિજય હજારે ટ્રોફીના નોકઆઉટ તબક્કા માટે જ ઉપલબ્ધ રહેશે.
