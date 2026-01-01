Prev
શ્રેયસ ઐયર બહાર, આ ખેલાડીની થશે એન્ટ્રી ? ન્યૂઝીલેન્ડ સામે આવી હશે ભારતની ODI ટીમ

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે શ્રેયસ ઐયરની વાપસી હવે અશક્ય છે. તેથી આ ખેલાડીને લોટરી લાગી શકે છે, કેપ્ટન શુભમન ગિલની વાપસી લગભગ નિશ્ચિત છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:49 PM IST

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. આ શ્રેણી પહેલા મંગળવારે ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક ખરાબ સમાચાર આવ્યા. વનડે ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને હજુ સુધી લીલી ઝંડી મળી નથી. મેચ રમવાની તેની પરવાનગી એક અઠવાડિયા માટે લંબાવવામાં આવી છે અને જો તે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જાય તો જ તે 9 જાન્યુઆરીએ મેદાન પર ઉતરી શકશે.

અગાઉ, એવા અહેવાલો હતા કે તે 3 અને 6 જાન્યુઆરીએ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચોમાં રમશે, પરંતુ હવે તે શક્ય બનશે નહીં. મેચ- માટે ફિટ થવા માટે તેને વધુ એક અઠવાડિયાની જરૂર પડશે. તેથી ઐયર હવે ન્યુઝીલેન્ડની ODI શ્રેણીમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગયો છે, અથવા તે અંતિમ ODI પહેલાં ઉપલબ્ધ થવાની શક્યતા ઓછી છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈ ખેલાડીની એન્ટ્રી થવાની છે.

રુતુરાજ ગાયકવાડને તક મળશે ?

શ્રેયસ ઐયરની ગેરહાજરીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં ઋતુરાજને તક આપવામાં આવી હતી. તેણે બે ઇનિંગ્સમાંથી એક ઇનિંગમાં શાનદાર સદી પણ ફટકારી હતી. હવે તે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં નંબર 4 પર ઐયરને રિપ્લેસ કરી શકે છે. તિલક વર્માને પ્લેઇંગ 11માં સ્થાન માટે રાહ જોવી પડી શકે છે અથવા તેને ટીમમાંથી બહાર પણ કરી શકાય છે.

યશસ્વી જયસ્વાલને બહાર બેસવું પડશે ?

યશસ્વી જયસ્વાલે દક્ષિણ આફ્રિકા ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે છેલ્લી ODIમાં અણનમ સદી ફટકારી ટીમને સરળ જીત તરફ દોરી ગઈ. આમ છતાં યશસ્વીને ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણીમાંથી બહાર બેસવું પડી શકે છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલની ન્યૂઝીલેન્ડ ODI શ્રેણીમાં વાપસી લગભગ નિશ્ચિત છે અને તે રોહિત શર્મા સાથે ઓપનિંગ કરશે. પરિણામે, યશસ્વીને પ્લેઇંગ XIમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતની સંભવિત ODI ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન/ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, યશસ્વી જયસ્વાલ, તિલક વર્મા.

Yashasvi JaiswalShreyas IyerRuturaj GaikwadIND vs NZ

