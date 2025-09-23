શ્રેયસ ઐયરનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, BCCIને લખ્યો પત્ર; IND vs WI ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા મચાવ્યો કોહરામ
Shreyas Iyer: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર ફેન્સને એક પછી એક ઝટકા આપી રહ્યા છે. ઐયરના કેપ્ટન કેપ્ટનશીપ છોડવાની ચર્ચાઓ હજુ ઓછી નથી થઈ ત્યાં ઐયરે વધુ એક ચોંકાવનારો નિર્ણય લીધો છે. મળતી માહિતી અનુસાર ઐયરે BCCIને પત્ર લખીને સરપ્રાઈઝ કરી દીધું છે.
Trending Photos
Shreyas Iyer: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર ફેન્સને એક પછી એક ઝટકા આપી રહ્યા છે. ઐયરના કેપ્ટન કેપ્ટનશીપ છોડવાની ચર્ચાઓ હજુ ઓછી નથી થઈ ત્યાં ઐયરે વધુ એક ચોંકાવનારો નિર્ણય લીધો છે. મળતી માહિતી અનુસાર ઐયરે BCCIને પત્ર લખીને સરપ્રાઈઝ કરી દીધું છે. તેમણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. આના પાછળનું કારણની પણ તેમણે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ને જાણ કરી છે.
ઐયરે અચાનક છોડી હતી કેપ્ટનશીપ
ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે ચાલી રહેલી સિરીઝમાં ઐયરને ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, બીજી મેચ પહેલા જ ઐયરે પોતાનું નામ આ સિરીઝમાંથી પાછું ખેંચી લીધું હતું અને બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર, તેમણે ચીફ સેલેક્ટર અજિત અગરકર સાથે વાત કરી અને એક ઈમેલ દ્વારા BCCI પાસેથી બ્રેકની અપીલ કરી છે. ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે શ્રેયસ ઐયરને ટેસ્ટ ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ઓક્ટોબરના પહેલા અઠવાડિયામાં રમાનાર સિરીઝ પહેલા ઐયરેની આ સમાચારે ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
શું છે કારણ?
રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, શ્રેયસ ઐયરે BCCIને પત્ર લખી પીઠમાં અકડન અને થાકની સમસ્યા જણાવી છે, જેના કારણે તે રેડ-બોલ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લઈ રહ્યો છે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "તેમણે અમને જાણ કરી છે કે તે રેડ-બોલ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લેશે અને તે સારી વાત છે કે તેમણે આ સ્પષ્ટ કર્યું છે, કારણ કે સેલેક્ટર હવે તેના ભવિષ્ય વિશે સ્પષ્ટ છે. તે આગામી મહિનાઓમાં રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમશે નહીં અને તેમણે બોર્ડને જાણ કરી છે કે તે ભવિષ્યમાં ફિઝિયો અને ટ્રેનર સાથે સલાહ લઈને તેમના શરીરનું મૂલ્યાંકન કરશે અને પછી નિર્ણય લેશે."
ગયા વર્ષે વિવાદમાં રહ્યો હતો ઐયર
શ્રેયસ ઐયરના ટેસ્ટ ક્રિકેટના આંકડા શાનદાર રહ્યા છે. જો કે, ઇજાઓએ તેમના કરિયરમાં અવરોધ ઊભો કર્યો છે. ગયા વર્ષે ઐયરનું નામ તેમની ઇજાને કારણે વિવાદમાં આવ્યું હતું. ઐયરે ગયા વર્ષે એમસીએને રણજી ટ્રોફી ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે ફિટ બતાવ્યો ન હતો, પરંતુ નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમીના સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ અને મેડિસિનના તત્કાલીન પ્રમુખ નીતિન પટેલે સેલેક્ટર્સને એક ઇમેઇલ લખીને જણાવ્યું હતું કે, જેમાં તેમણે લખ્યું કે, ઐયર ફિટ છે અને તેમના પાસે કોઈ ઈન્જરીનો રિપોર્ટ નથી.
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાંથી થયો ડ્રોપ
ગયા મહિને સમાપ્ત થયેલા ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે સેલેક્ટર્સ દ્વારા ઐયરનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો. આના કારણે મોટો હોબાળો થયો. સેલેક્શન કમિટીને ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ હવે ઐયરના ટેસ્ટ વાપસીની ચર્ચા વધી રહી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે તેમની પસંદગી લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ ઐયરે અચાનક બ્રેક લેવાનો નિર્ણય લઈને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ટીમમાં ઐયરની જગ્યાએ કયો ખેલાડી આવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે