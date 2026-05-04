હાર બાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર નારાજ, જાણો કોને ગણાવ્યો હારનો જવાબદાર, અમદાવાદની પિચ પર પણ ઉઠાવ્યા સવાલ
IPL 2026 : પંજાબ કિંગ્સને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની રમાયેલી મેચમાં 4 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પિચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. શ્રેયસને લાગ્યું કે, મુશ્કેલ પિચ હોવા છતાં તેની ટીમ 160થી વધુનો સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહી.
- પંજાબ કિંગ્સની ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 4 વિકેટથી હાર
- હાર બાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર નારાજ
- ઐયરે અમદાવાદની પિચ પર ઉઠાવ્યા સવાલ
Trending Photos
IPL 2026 : IPL 2026ની 46મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે પંજાબ કિંગ્સ સામે 4 વિકેટથી જીત નોંધાવી. રવિવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં બોલરોનું પ્રભુત્વ જોવા મળ્યું અને બેટ્સમેનોને રન બનાવવા માટે સખત મહેનત કરવી પડી હતી.
ટોસ જીતીને ગુજરાત ટાઇટન્સે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. નવા બોલ સાથે શાનદાર બોલિંગ કરતા તેઓએ પંજાબ કિંગ્સના ટોપ ઓર્ડરને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી દીધો. શ્રેયસ ઐયરની ટીમે પાવરપ્લેમાં જ ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી અને એક સમયે સ્કોર 47/5 પર હતો. આ અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિમાં સૂર્યાંશ શેડગેએ 29 બોલમાં 57 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી. તેની ઇનિંગે પંજાબને કુલ 163/9 સુધી પહોંચાડ્યું. ગુજરાત માટે જેસન હોલ્ડરે ઘાતક બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં ચાર વિકેટ લીધી.
ગુજરાતે પંજાબને હરાવ્યું
164 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ગુજરાત ટીમ માટે પણ મેચ સરળ સાબિત થઈ નહોતી. પીચની ધીમી ગતિ અને તેના અસમાન ઉછાળે બેટ્સમેનોને સતત પરેશાન કર્યા. આ પડકારો છતાં સાઈ સુદર્શન અને વોશિંગ્ટન સુંદરે જવાબદાર ઇનિંગ્સ રમી ટીમને ટાર્ગેટની નજીક લઈ ગયા. અંતે ગુજરાતે અંતિમ ઓવરમાં ચાર વિકેટ બાકી રહેતા જીત નોંધાવી.
શ્રેયસે પિચ પર ઉઠાવ્યા સવાલ
મેચ પછી પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પિચ પિચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. ઐયરે એમ પણ કહ્યું કે, પ્રથમ ચાર વિકેટ ગુમાવ્યા પછી આવી પિચ પર 160થી વધુનો સ્કોર બનાવવો એ ટીમનો શાનદાર પ્રયાસ હતો. જોકે, તેણે સ્વીકાર્યું કે બોલિંગમાં અભાવ હતો, જેના કારણે ટીમ ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરી શકી નહીં.
શ્રેયસ ઐયરે શું કહ્યું ?
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે આ એક બેસ્ટ સ્કોર હતો, ખાસ કરીને એવી વિકેટ પર જે નવા બોલને મદદ કરતી હતી. જે રીતે તેઓએ બોલિંગ કરી યોગ્ય લાઇન અને લેન્થ પર તેનો અર્થ એ થયો કે અમને શરૂઆતના તબક્કામાં મુક્તપણે રમવાની તક મળી નહીં. પાવરપ્લે દરમિયાન ચાર વિકેટ ગુમાવ્યા પછી કુલ 160 સુધી પહોંચવું ખરેખર એક શાનદાર પ્રયાસ હતો. નવા બોલ સાથે અમે લાઇન અને લેન્થમાં જે ચોકસાઇ હોવી જોઈએ તે રીતે બોલિંગ કરી શક્યા નહીં.
પિચ અંગે શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું કે, આ વિકેટ પર પુલ શોટ રમવાનું સરળ નહોતું, કારણ કે ઉછાળ અસંગત હતો અને બોલ ધીમે ધીમે બેટ પર આવી રહ્યો હતો. હાર છતાં તેણે ટીમની ભાવનાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું આ મેચમાંથી અમે આગળ વધતાં ઘણી સકારાત્મક બાબતો દૂર કરીશું. ટીમનું વલણ અને અભિગમ બેસ્ટ હતો.
આ જીત છતાં ગુજરાત ટાઇટન્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને યથાવત છે. દરમિયાન પંજાબ કિંગ્સે ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. હવે તેના આગામી મુકાબલામાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે