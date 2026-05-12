/પંજાબ કિંગ્સની સતત 4 હારથી અકળાયો શ્રેયસ ઐયર, જાણો કોને ગણાવ્યો હારનો જવાબદાર

Shreyas Iyer Statement : સતત ચાર હાર બાદ પંજાબ કિંગ્સનો કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર આખરે અકળાયો છે. હાર બાદ તેણે ટીમના બોલરોને આડે હાથ લીધા અને હારનું મુખ્ય કારણ નબળી ફિલ્ડિંગ પણ ગણાવી. ઐયરે વધુમાં સ્વીકાર્યું કે આ પીચ પર કુલ 210 રન પૂરતા હતા અને તેનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરી શકાયો હોત.
Shreyas Iyer Statement : IPL 2026ની 55મી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 3 વિકેટથી હરાવીને પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રાખી. ધર્મશાળામાં રમાયેલી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને સ્કોરબોર્ડ પર કુલ 210 રન બનાવ્યા તેમ છતાં તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પંજાબના બોલરોએ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું અને અંતિમ ઓવરમાં ઘણા રન આપ્યા.
ટાર્ગેટનો પીછો કરતા દિલ્હી કેપિટલ્સે ફક્ત 33 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. કેપ્ટન અક્ષર પટેલ અને ડેવિડ મિલરે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને તેમની ભાગીદારીએ જ દિલ્હીને મેચમાં વાપસી કરાવી. અંતિમ ઓવરોમાં આશુતોષ શર્મા અને માધવ તિવારીએ પંજાબના હાથમાંથી મેચ છીનવી લીધી. આશુતોષે 10 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા, જ્યારે માધવ તિવારીએ 8 બોલમાં 18 રનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
મેચ હાર્યા બાદ પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે દોષનો ટોપલો ફિલ્ડીંગ અને બોલરો પર ઢોળ્યો. હાર બાદ તેણે ટીમના બોલરોનો ક્લાસ લીધો અને ખરાબ ફિલ્ડિંગને હારનું મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું. ઐયરે વધુમાં સ્વીકાર્યું કે આ પીચ પર 210 રન એક મોટો કુલ સ્કોર હતો અને તેનો સફળતાપૂર્વક બચાવ થવો જોઈતો હતો.
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું તે, મારા મતે, આ વિકેટ પર 210 રન ખૂબ જ સારો સ્કોર હતો. બોલ પીચ પર સીમ થઈ રહ્યો હતો અને ઉછાળ પણ હતો. તેથી આ સ્કોર અસરકારક રીતે ઓછામાં ઓછા 30 રન વધારે હતો. ખરાબ ફિલ્ડિંગ અને ખરાબ બોલિંગને કારણે અમે આ મેચ હારી ગયા.
ડેથ ઓવર માટેની વ્યૂહરચના વિશે વાત કરતા, પંજાબના કેપ્ટને કહ્યું કે નવા બેટ્સમેન સામે હાર્ડ લેન્થ અને શોર્ટ ઓફ લેન્થ બોલિંગ સૌથી અસરકારક છે. તેણે જણાવ્યું કે સતત આવી બોલિંગ કરવાથી બેટ્સમેન ભૂલ કરે તેવી શક્યતા વધી જાય છે, જેના કારણે વિકેટ લેવાની તક મળે છે. જોકે, ઐયરે સ્વીકાર્યું કે ટીમના આયોજનમાં ખામીઓ હતી અને આ તેમની હાર પાછળનું મુખ્ય પરિબળ સાબિત થયું.
ડેબ્યૂ મેચમાં જ લાઈમલાઈટમાં આવ્યો માધવ તિવારી
કેપ્ટન અક્ષર પટેલ, ડેવિડ મિલર અને આશુતોષ શર્માએ પંજાબ કિંગ્સ સામેની શાનદાર જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તો ડેબ્યૂ કરનાર માધવ તિવારીએ પણ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. 22 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડરે પહેલા બોલથી પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી અને બે વિકેટ લીધી અને ત્યારબાદ એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે માત્ર 8 બોલમાં 18 રનની મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ રમી. પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.