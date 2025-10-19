'સરળ નથી હોતું...' રોહિત-કોહલી ભારતની હારના ગુનેગાર? કેપ્ટન ગિલે કોના પર ફોડ્યું ઠીકરું
IND vs AUS: વનડે ટીમના નવા બનેલા કેપ્ટન શુભમન ગિલે પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની હાર બાદ કહ્યું કે, ખરાબ શરૂઆત પછી વાપસી કરવી સરળ નથી હોતું. ગિલે સાથે જ એમ પણ કહ્યું કે, આ મેચમાંથી અમને ઘણું શીખવા પણ મળ્યું છે.
IND vs AUS: શુભમન ગિલની વનડે કેપ્ટનશીપની શરૂઆત હારની સાથે થઈ છે. પર્થમાં સિરીઝની પહેલી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 7 વિકેટથી હરાવીને 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. વરસાદથી પ્રભાવિત આ મેચને 26-26 ઓવરની કરવામાં આવી હતી. ભારતે 136 રન બનાવ્યા હતા, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાને DLS મેથડના કારણે 131 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. મિશેલ માર્શની (અણનમ 46 રન)ની કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ્સથી યજમાન ટીમને 21.3 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરવામાં મદદ કરી હતી. ગિલે હાર માટે ખરાબ શરૂઆતને જવાબદાર ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે, ખરાબ શરૂઆત પછી વાપસી કરવી સરળ નથી હોતું. સાથે જ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, આ મેચમાંથી અમને ઘણું શીખવા પણ મળ્યું છે.
રોહિત-કોહલીએ કર્યા નિરાશ
7 મહિના પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછા ફરેલા રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પાસેથી ફેન્સને ઘણી આશા હતી કે, આ બન્ને દિગ્ગજ બેટ્સમેન બેટથી ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારતા જોવા મળશે, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. રોહિત 14 બોલમાં એક ચોગ્ગાની સાથે 8 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેના આઉટ થવાથી વિરાટ કોહલી ક્રીઝ પર આવ્યો, પરંતુ કોહલી પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં. કોહલીએ 8 બોલનો સામનો કર્યો, પરંતુ શૂન્ય રન પર આઉટ થયો. વરસાદના વિક્ષેપ વચ્ચે અક્ષર પટેલ (31) અને કેએલ રાહુલ (38)એ કેટલાક શાનદાર શોટ સાથે મહત્વપૂર્ણ રન બનાવ્યા. ડેબ્યુ કરનાર નીતિશ રેડ્ડીએ અંતિમ ઓવરમાં બે છગ્ગા ફટકાર્યા અને 11 બોલમાં 19 રન બનાવ્યા.
હાર પછી ગિલે શું કહ્યું?
ગિલે હાર પછી કહ્યું કે, પાવરપ્લેમાં ખરાબ શરૂઆત ટીમ ઈન્ડિયાની આ હારનું મુખ્ય કારણ હતું. તેમણે કહ્યું કે, "જ્યારે તમે પાવરપ્લેમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવો છો, ત્યારે તમે હંમેશા વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરો છો, અને તે સરળ નથી હોતું." નોંધનીય છે કે, ભારતે 9 ઓવરમાં માત્ર 25 રનના ટીમ સ્કોર પર ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ઉપરાંત ખુદ કેપ્ટન ગિલ પણ પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. ગિલે 10 રન બનાવ્યા હતા.
ગિલે વધુમાં કહ્યું કે, "આ મેચમાંથી અમને ઘણું શીખવા મળ્યું અને સાથે જ ઘણી સકારાત્મક બાબતો પણ રહી. અમે 130 રનને ડિફેન્ડ કરી રહ્યા હતા અને અમે મેચમાં વાપસી કરી. જો કે, અંત સુધી નહીં, પરંતુ અમે મેચને ઘણી દૂર લઈ ગયા. અમે તેનાથી ખૂબ સંતુષ્ટ હતા." ફેન્સ તરફથી મળેલા સમર્થન અંગે ગિલે કહ્યું કે, "અમે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ. ફેન્સ મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા અને અમને આશા છે કે તેઓ એડિલેડમાં પણ અમને ચીયર કરવા આવશે." ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ 23 ઓક્ટોબરે એડિલેડમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને સિરીઝમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
