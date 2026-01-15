રાજકોટ વનડેમાં હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? જાણો મેચ બાદ કેપ્ટન ગિલે કોને ગણાવ્યો જવાબદાર
IND vs NZ ODI : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડેમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 7 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી. ભારતીય ટીમની બેટિંગ નબળી દેખાઈ અને બોલિંગ પણ અસરકારક નહોતી. ત્યારે હાર બાદ શુભમન ગિલે ટીમના પરફોર્મન્સને લઈને નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી.
IND vs NZ ODI : ભારતીય ટીમને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં સાત વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 14 જાન્યુઆરીના રોજ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારતે સાત વિકેટે 284 રન બનાવ્યા. કેએલ રાહુલે અણનમ 112 રન બનાવ્યા, જે તેની આઠમી વનડે સદી હતી.
જવાબમાં ન્યુઝીલેન્ડે સરળતાથી ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધું. ડેરિલ મિશેલે શાનદાર અણનમ 131 રન બનાવ્યા, જેનાથી મેચ એકતરફી બની ગઈ. મિશેલ અને વિલ યંગે ત્રીજી વિકેટ માટે 152 બોલમાં 162 રનની મજબૂત ભાગીદારી કરી. યંગે પણ 87 રન બનાવ્યા હતા.
હાર બાદ કેપ્ટન ગિલનું છલકાયું દર્દ
રાજકોટ વનડેમાં હાર બાદ ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલનું દર્દ છલકાયું હતું. શુભમનએ સ્વીકાર્યું કે હારનું સૌથી મોટું કારણ મિડલ ઓવરોમાં નિયંત્રણ ગુમાવવું હતું, જ્યાં ભારતીય ટીમ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ભારત એક સમયે સારી સ્થિતિમાં હતું, પરંતુ વિકેટના અભાવે મેચ ગુમાવી દીધી. જોકે ભારતે સારો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ વિકેટ લીધા વિના તેનો બચાવ કરવો મુશ્કેલ હતો.
શુભમન ગિલે કહ્યું, "અમે મિડલ ઓવરોમાં વિકેટ લઈ શક્યા નહીં. જ્યારે પાંચ ફિલ્ડરો અંદર હોય અને તમે સતત વિકેટ ન લો, ત્યારે મેચને નિયંત્રિત કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે, ભલે આપણે બીજા 15-20 રન ઉમેરીએ. જો મિડલ ઓવરોમાં વિકેટ ન પડે, તો મોટા ટાર્ગેટનો બચાવ કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જાય છે."
એક સેટ બેટ્સમેન માટે મોટી ઇનિંગ્સ રમવી જરૂરી : શુભમન
શુભમન ગિલ કહ્યું કે, "આવી વિકેટ પર ભાગીદારી બનતાની સાથે જ સેટ બેટ્સમેનને મોટી ઇનિંગ્સ રમવી પડે છે કારણ કે એક નવો બેટ્સમેન આવતાની સાથે સરળતાથી રન બનાવી શકતો નથી." અંતે અમે બોર્ડ પર સારો સ્કોર બનાવ્યો અને પ્રથમ 10 ઓવરમાં શાનદાર બોલિંગ કરી. અમારી શરૂઆત સારી હતી જે તેમને દબાણમાં લાવી શકી હોત, પરંતુ તેમના બેટ્સમેનોએ મિડલ ઓવરોમાં ખૂબ સારી રમત રમી.
શુભમન ગિલે કહ્યું, "પહેલા 10-15 ઓવરમાં બોલ થોડો સ્વિંગ અને મૂવિંગ થઈ રહ્યો હતો. પરંતુ 20-25 ઓવર પછી વિકેટ થોડી સ્થિર થઈ ગઈ. અમારે અહીં થોડી વધુ હિંમતથી બોલિંગ કરવી જોઈતી હતી. અમારે મિડલ ઓવરોમાં વધુ તકો લેવી જોઈતી હતી. અમે છેલ્લી મેચમાં પણ કેટલાક કેચ છોડ્યા. અમે સતત અમારી ફિલ્ડિંગ સુધારવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, પરંતુ જો તમે તમારી તકો ના ઝડપી શકો તો આ ફોર્મેટમાં મેચ સરકી શકે છે."
ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન માઈકલ બ્રેસવેલે તેની ટીમના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું, "તે સંપૂર્ણ ટીમ પ્રદર્શન હતું. અમે હાફટાઇમમાં ખૂબ ખુશ હતા. બોલરોએ શાનદાર કામ કર્યું અને બેટ્સમેનોએ દબાણનો સામનો કર્યો."
માઈકલ બ્રેસવેલે એમ પણ કહ્યું કે તેમની ટીમ કોઈપણ ટાર્ગેટનો પીછો કરવા માટે તૈયાર છે અને ખેલાડીઓએ પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ અનુકૂલન સાધ્યું છે. બ્રેસવેલે ડેબ્યુટન્ટ બોલર જેડન લેનોક્સની પણ પ્રશંસા કરી. ભારતમાં ડેબ્યુ કરવું સરળ નથી. તેણે મુશ્કેલ ઓવરો ફેંકી અને ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું.
