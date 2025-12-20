ગિલને જાણ કર્યા વગર જ ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરાયો? T20 વર્લ્ડ કપની જાહેરાત બાદ ચોંકાવનારો ખુલાસો
Shubman Gill T20I Snub: શુભમન ગિલને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. તાજેતરમાં BCCI દ્વારા 15 સભ્યોની સ્ક્વોડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે. આ લિસ્ટમાં ગિલનું નામ ન હોવાને કારણે સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત છે. હવે ગિલને બહાર રાખવા અંગે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. જાણવા મળ્યું છે કે એક દિવસ પહેલા સુધી ગિલને પોતે પણ ખબર નહોતી કે તેને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવશે.
Shubman Gill T20I Snub: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન શુભમન ગિલની T20 વર્લ્ડ કપ માટે પસંદગી કરવામાં આવી નથી. 20 ડિસેમ્બરના રોજ સિલેક્ટર્સ દ્વારા 2026માં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ 15 સભ્યોની ટીમમાં શુભમન ગિલનું નામ ગેરહાજર જોઈને બધાને નવાઈ લાગી હતી. નોંધનીય છે કે આ પહેલા ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાના વાઇસ કેપ્ટન હતા અને સતત તમામ સિરીઝ અને ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યા હતા. આવી સ્થિતિમાં તેનું સ્થાન નિશ્ચિત માનવામાં આવતું હતું. સોશિયલ મીડિયા પર અનેક લોકો કહી રહ્યા છે કે ગિલને જાણ કર્યા વગર જ ટીમમાંથી બહાર કરી દેવાયો છે.
ગિલના ટીમમાંથી બહાર થવા અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો
રિપોર્ટ અનુસાર અમદાવાદમાં રમાયેલી T20 મેચ દરમિયાન શુભમન ગિલને એ જણાવવામાં આવ્યું નહોતું કે તે 2026ના વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાનો હિસ્સો નહીં હોય. ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી માટે મુંબઈ સ્થિત BCCI ઓફિસમાં મીટિંગ યોજાઈ હતી. આ મીટિંગના થોડા સમય પહેલા જ ગિલને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તેની T20 વર્લ્ડ કપ માટે પસંદગી કરવામાં આવી નથી.
ગિલને 19 ડિસેમ્બરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 સિરીઝના સમાપન સમયે પણ અંદાજો નહોતો કે તેનું પત્તું કપાઈ જશે. 20 ડિસેમ્બરે મીટિંગ પહેલા તેને આ વાતની જાણ કરવામાં આવી, જે ખરેખર હેરાન કરનારી છે. BCCI ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "શુભમન ગિલને મીટિંગ પહેલા જાણ કરવામાં આવી હતી. અમે બધી વિગતો જાહેર ન કરી શકીએ, પરંતુ તેને ટીમ કોમ્બિનેશન વિશે સમજાવવામાં આવ્યું હતું. તેના માટે આ દુઃખદ છે, પરંતુ આખરે તમારે વર્લ્ડ કપ માટે શ્રેષ્ઠ કોમ્બિનેશન જોઈએ છે."
શુભમન ગિલનું નબળું પ્રદર્શન જવાબદાર?
શુભમન ગિલનું T20 ઈન્ટરનેશનલમાં તાજેતરનું પ્રદર્શન ઘણું નિરાશાજનક રહ્યું છે. ગિલ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની 5 મેચોમાં માત્ર 132 રન બનાવી શક્યો હતો, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચોમાં તેણે માત્ર 32 રન જ બનાવ્યા હતા. જો છેલ્લા 8 T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચોની વાત કરીએ તો તેણે માત્ર 164 રન બનાવ્યા છે. ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ગિલની પસંદગી ન થવા પાછળ 'ટીમ કોમ્બિનેશન'ને મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું છે, જોકે તેનું નબળું ફોર્મ પણ એક મોટું કારણ હોઈ શકે છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની 15 સભ્યોની ટીમ:
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંઘ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, સુનૈદ ચૌધર, વરુન્દુ સિંહ, અરશદીપ સિંહ, કુમારસિંહ.
