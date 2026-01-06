Prev
Shubman Gill: શુભમન ગિલ સાથે આ શું થઈ ગયું, વનડે સિરીઝ પહેલા આવ્યા ખરાબ સમાચાર


 Shubman gill flops: શુભમન ગિલ વનડે અને ટી20 ફોર્મેટમાં રન બનાવવાનું ભૂલી ગયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ગિલ વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં ગોવા વિરુદ્ધ પણ ફ્લોપ રહ્યો અને માત્ર 11 રન બનાવી આઉટ થઈ ગયો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:17 PM IST

Shubman Gill Fail: શુભમન ગિલ ફિટ તો થઈ ગયો છે પરંતુ ફોર્મના મામલામાં હજુ પણ અનફિટ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય વનડે કેપ્ટન શુભમન ગિલ વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં રમવા ઉતર્યો અને ગોવા વિરુદ્ધ તેનું બેટ શાંત રહ્યુ. ગિલ 12 બોલમાં 11 રન બનાવી આઉટ થઈ ગયો હતો. ગિલે બે ફોર ફટકારી ફોર્મમાં આવવાનો સંકેત તો આપ્યો પરંતુ પાંચમી ઓવરના પ્રથમ બોલ પર પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. ગિલને ફાસ્ટ બોલર વાસુકી કૌશિકે આઉટ કર્યો હતો.

8મી વનડે ઈનિંગમાં ફેલ
શુભમન ગિલ ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલી વનડે સિરીઝમાં ટીમની આગેવાની કરવાનો છે, પરંતુ તે ખરાબ ફોર્મમાં છે. ગિલ વનડે અને ટી20 ફોર્મેટમાં ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ગિલે વનડે ફોર્મેટમાં 20 ફેબ્રુઆરી 2025 બાદ કોઈ અડધી સદી ફટકારી નથી. તે છેલ્લી 8 વનડે ઈનિંગમાં ફ્લોપ રહ્યો છે અને તેનો બેસ્ટ સ્કોર 46 રન રહ્યો છે.

ટી20 વિશ્વકપની ટીમમાંથી ગિલ બહાર
શુભમન ગિલ ટી20 ફોર્મેટમાં પણ ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં તે આ ફોર્મેટમાં અડધી સદી ફટકારી શક્યો નથી. ખરાબ ફોર્ને કારણે તેને વિશ્વકપની ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તે ટીમનો વાઇસ કેપ્ટન હતો. તેવામાં ગિલ જો ફોર્મમાં પરત નહીં ફરે તો તેની મુશ્કેલી વધી શકે છે.

ગિલ-સૂર્યાની ખરાબ સ્થિતિ
શુભમન ગિલ માટે સફેદ બોલની રમત માથાનો દુખાવો બની છે. આ ખેલાડી ટી20 અને વનડે મળીને કુલ 23 મેચમાં ફ્લોપ રહ્યો છે. બીજીતરફ શ્રેયસ અય્યર જે બે મહિના બાદ મેદાન પર પરત આવ્યો છે, તેણે હિમાચલ વિરુદ્ધ 53 બોલમાં 82 રન ફટકાર્યા. બીજીતરફ ગિલ જેવી સ્થિતિ સૂર્યકુમાર યાદવની પણ છે, જે હિમાચલ વિરુદ્ધ માત્ર 24 રન બનાવી આઉટ થઈ ગયો હતો.

