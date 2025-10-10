6 મેચ બાદ ગિલનું ભાગ્ય ચમકી ગયું... આખરે ભગવાને આપ્યો સાથ, બાકી બની જાત શરમજનક રેકોર્ડ
India vs West Indies: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝનો બીજો મુકાબલો દિલ્હીમાં શરૂ થઈ ગયો છે. ભારતીય ટીમ 2-0થી સિરીઝ જીતવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલે પ્લેઇંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
India vs West Indies 2nd Test: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ દિલ્હીના અરૂણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારતે અમદાવાદ ટેસ્ટમાં ઈનિંગ્સ અને 140 રનથી જીત મેળવી હતી. દિલ્હી ટેસ્ટમાં ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં ગિલને ટોસના મામલામાં ભગવાનનો સાથ મળ્યો હતો.
આખરે ગિલે ટોસ જીત્યો
ગિલ પ્રથમવાર ટેસ્ટ મેચમાં કેપ્ટન તરીકે ટોસ જીતવામાં સફળ થયો છે. ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર ટીમની કમાન સંભાળ્યા બાદ ગિલે સતત છ ટોસ ગુમાવ્યા હતા. ગિલ ટોસ જીતવાની સાથે ભારતીય ખેલાડીઓમાં ખુશી જોવા મળી હતી. ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને કોચ ગંભીરના ચહેરા પર ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. જેમ કે તે ગિલની મજાક ઉઠાવી રહ્યાં હોય કે તેણે આખરે ટોસનું અપશુકન તોડી નાખ્યું.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss and elected to bat.
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
બની જાત શરમજનક રેકોર્ડ
ગિલ જો આ વખતે ટોસ હાર્યો હોત તો કેપ્ટન તરીકે ટોસ જીત્યા વગર સૌથી વધુ ટેસ્ટ રમનાર સંયુક્ત રીતે બીજો ખેલાડી બની ગયો હોત. આ મામલામાં પ્રથમ સ્થાને ન્યૂઝીલેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન બેવન કોન્ગડોન છે. તેણે કેપ્ટન તરીકે સાત મેચ ટોસ જીત્યા વગર રમી હતી. ત્યારબાદ બીજા સ્થાન પર કિવી કેપ્ટન ટોમ લાથમ અને ભારતનો શુભમન ગિલ છે.
ભારતની મજબૂત શરૂઆત
દિલ્હી ટેસ્ટમાં ભારતે પ્રથમ દિવસે લંચ સમયે 1 વિકેટે 94 રન બનાવી લીધા છે. યશસ્વી જાયસવાલ 40 અને શુભમન ગિલ 16 રન બનાવી બેટિંગ કરી રહ્યાં છે. ભારતને એકમાત્ર ઝટકો કેએલ રાહુલના રૂપમાં લાગ્યો હતો. રાહુલ 38 રન બનાવી વેરિકેનનો શિકાર બન્યો હતો.
