પીડાથી કણસતો રહ્યો પંત... ગિલ કે ગંભીરે ના આપ્યું ધ્યાન, Video જોયા બાદ ફેન્સ થયા ગુસ્સે
Rishabh Pant Injury : રિષભ પંત ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી. આ ઘટનાનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં પંત ઈજાગ્રસ્ત થયા પછી દર્દથી પીડાઈ રહ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર, કેપ્ટન શુભમન ગિલે અને અજીત અગરકર વાતો કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. વીડિયો જોયા બાદ ફેન્સ ગુસ્સામાં છે.
Rishabh Pant Injury : ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત ફરી એકવાર ઈજાને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર થઈ ગયો છે. શનિવારે વડોદરામાં ટીમ ઈન્ડિયાના નેટ સેશન દરમિયાન પંત ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ તેના સ્થાને ધ્રુવ જુરેલની જાહેરાત કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર પંતની ઈજાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે સાઈડ સ્ટ્રેનને કારણે પીડાથી જમીન પર પડેલો જાવા મળે છે. નજીકમાં ઉભેલા કેપ્ટન શુભમન ગિલ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે પંતને આ સ્થિતિમાં જોવા છતાં એકબીજા સાથે વાતો કરી રહ્યા છે, આ વીડિયોએ ક્રિકેટ ચાહકોને ગુસ્સો અપાવ્યો છે.
બોલ વાગવાથી પંત ઈજાગ્રસ્ત
ટીમ ઈન્ડિયા શનિવારે BCA સ્ટેડિયમના ગ્રાઉન્ડ B પર પ્રેક્ટિસ કરી રહી હતી. પંતનું બેટિંગ ફોર્મ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખરાબ રહ્યું છે. પરિણામે તે નેટ્સમાં થ્રોડાઉન એક્સપર્ટની મદદથી બેટિંગનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન એક બોલ તેની પાંસળીઓ પર વાગ્યો, જેના કારણે તે પીડાથી કણસવા લાગ્યો અને નેટની બાજુમાં જમીન પર સૂઈ ગયો.
પંતને જમીન પર પીડામાં પડેલો જોઈને તેના અન્ય સાથી ખેલાડીઓ અને તબીબી સ્ટાફ તેની બાજુ દોડી ગયા. તબીબી સ્ટાફે પ્રાથમિક સારવાર આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યારબાદ પંત ધીમે ધીમે તબીબી સ્ટાફની મદદથી પીડાથી કણસતો બહાર ગયો. બાદમાં તેને વધુ તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં સ્કેનથી તેની ઈજા ગંભીર હોવાનું બહાર આવ્યું અને તેને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો.
ચાહકો ગિલ અને ગંભીરની ટીકા કરી રહ્યા છે
સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા એક વીડિયોમાં પંત ઈજા પછી જમીન પર પડેલો પીડાથી કણસતો જોવા મળે છે. આ દરમિયાન શુભમન ગિલ, ગૌતમ ગંભીર અને અજિત અગરકર નજીકમાં જ વાતો કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્રણેય પંતને પીડાથી કણસતો જુએ છે, પરંતુ તેની પાસે જઈને તેની સ્થિતિ વિશે પૂછવાને બદલે તેઓ ચર્ચા કરવામાં વ્યસ્ત છે. આ વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અવર વડોદરા નામના યુઝરે શેર કર્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર થયા બાદ ગુસ્સે ભરાયેલા ક્રિકેટ ચાહકો ગિલ અને ગંભીરની આકરી ટીકા કરી રહ્યા છે.
