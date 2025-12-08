અચાનક બમણી થઈ ગઈ ટીમ ઈન્ડિયાની તાકાત, T20 સિરીઝ પહેલા આ પાવરફુલ બેટ્સમેનની એન્ટ્રી
IND vs SA : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની T20 સિરીઝ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાની તાકાત અચાનક બમણી થઈ ગઈ છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ પહેલા ભારતનો સૌથી મોટો મેચ વિનર બેટ્સમેન ટીમમાં જોડાયો છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 સિરીઝ 9 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે.
Trending Photos
IND vs SA : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની T20 સિરીઝ 9 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. પહેલી T20 મેચ આવતીકાલે સાંજે 7:00 વાગ્યે કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ત્યારે આ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં એક પાવરફુલ બેટ્સમેનની એન્ટ્રી થઈ છે, જેના કારણે ભારતીય ટીમની તાકાત બમણી થઈ ગઈ છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની તાકાત બમણી થઈ
વાઈસ કેપ્ટન શુભમન ગિલ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આ મહત્વપૂર્ણ T20 સિરીઝ પહેલા ભુવનેશ્વરમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ દરમિયાન ગરદનની ઈજાને કારણે શુભમન ગિલ ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તે હવે સંપૂર્ણ ઉત્સાહ સાથે ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછો ફર્યો છે. તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 સિરીઝમાં રમવા માટે ઉત્સુક છે. તેની ફિટનેસ ક્લિયરન્સના આધારે, તેને આવતીકાલે કટકમાં પ્રથમ T20 મેચ માટે પસંદ કરવામાં આવી શકે છે.
આ પાવરફુલ બેટ્સમેન ટી20 સિરીઝમાં રમશે
એવું જાણવા મળ્યું છે કે ગયા મહિને કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી ટેસ્ટ દરમિયાન થયેલી ગરદનની ઈજામાંથી તે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે. શુભમન ગિલ સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને ટી20 સિરીઝ માટે તૈયાર છે. આ વાતની પુષ્ટિ ખુદ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે કરી હતી. શનિવારે રાત્રે વિશાખાપટ્ટનમમાં ત્રીજી અને અંતિમ વનડે બાદ ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું, "હા, શુભમન પરત ફરવા માટે તૈયાર છે, તેથી જ તેની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તે ફિટ, ઠીક છે અને રમવા માટે ઉત્સુક છે."
હાર્દિક પંડ્યા વિશે મોટી અપડેટ
આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના મોટાભાગના ખેલાડીઓ મેચ માટે ભુવનેશ્વર પહોંચી ગયા છે. ભારતીય અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમના ઘણા સભ્યો રવિવારે સવારે ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ દ્વારા વિશાખાપટ્ટનમથી પહોંચ્યા હતા. જોકે, શુભમન ગિલ મોડા પહોંચ્યો કારણ કે તે ODI ટીમનો ભાગ નહોતો. આ દરમિયાન સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે હાર્દિક પંડ્યા પણ રવિવારે સાંજે પ્રેક્ટિસ માટે મેચ સ્થળ કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ગયો હતો. તે શહેરમાં પહોંચનારા પહેલા ખેલાડીઓમાંનો એક હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે