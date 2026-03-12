Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsકેપ્ટનશીપ તો દૂરની વાત, શુભમન ગિલ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જગ્યા પણ નથી: પૂર્વ ક્રિકેટરનો ચોંકાવનારો દાવો

કેપ્ટનશીપ તો દૂરની વાત, શુભમન ગિલ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જગ્યા પણ નથી: પૂર્વ ક્રિકેટરનો ચોંકાવનારો દાવો

Aakash Chopra on Shubman Gill: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી શુભમન ગિલ હવે ટી20 ટીમ ઈન્ડિયામાં ક્યારેય વાપસી કરી શકશે નહીં, કેપ્ટનશીપ તો બહુ દૂરની વાત છે. ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ ક્રિકેટર અને એક્સપર્ટનું આવું માનવું છે. ગિલને તાજેતરમાં યોજાયેલા ટી20 વર્લ્ડ કપની ટીમમાંથી પણ બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:23 AM IST
  • ગિલને લઈને આકાશ ચોપરાનું મોટું નિવેદન
  • શુભમન ગિલ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જગ્યા પણ નથી
  • શુભમન ગિલની ટી20 કારકિર્દી
  • પૂર્વ ક્રિકેટરના ચોંકાવનારા દાવાથી ખળભળાટ
     

Trending Photos

કેપ્ટનશીપ તો દૂરની વાત, શુભમન ગિલ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જગ્યા પણ નથી: પૂર્વ ક્રિકેટરનો ચોંકાવનારો દાવો

Aakash Chopra on Shubman Gill: ટીમ ઈન્ડિયાએ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો છે. વર્લ્ડ કપ પૂરો થયા બાદ ક્રિકેટ એક્સપર્ટ આકાશ ચોપરાએ યુવા શુભમન ગિલને લઈને મોટો દાવો કર્યો છે. તેમના મતે હવે શુભમન ગિલ માટે ટી20 ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. ટીમમાં તેમની જગ્યા બની રહી નથી. ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા તેમના ખરાબ પ્રદર્શનને જોતા તેમને ટીમની બહારનો રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો હતો. તેમની જગ્યાએ ટીમમાં ઈશાન કિશનની એન્ટ્રી થઈ છે, જે હાલમાં આઈસીસી રેન્કિંગમાં બીજા નંબરનો બેટ્સમેન છે.

ગિલને લઈને આકાશ ચોપરાનું મોટું નિવેદન
આકાશ ચોપરા પોતાના બેબાક અભિપ્રાય અને ક્રિકેટ એક્સપર્ટાઈઝ માટે જાણીતા છે. તેમણે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર શુભમન ગિલ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે શુભમન ગિલ માટે હવે ઘણું મુશ્કેલ થવાનું છે. ટીમ ઈન્ડિયાની વિચારધારા એવી હતી કે તેમને ત્રણેય ફોર્મેટમાં કેપ્ટન બનાવવામાં આવે, પરંતુ એવું થઈ શક્યું નહીં. હવે તેમને ટી20ની કેપ્ટનશીપ મળવાની તો રહી, પણ અત્યારે તો ટીમમાં જગ્યા બનાવવી પણ મુશ્કેલ દેખાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા સતત મેચોમાં 250 રનનો સ્કોર બનાવી રહી છે. ગિલ પોતાની જાતને અપડેટ કરી શકે છે અને બદલી શકે છે, પરંતુ એવું ન થાય કે આ ચક્કરમાં આપણે 'બેસ્ટ બેટ્સમેન' શુભમન ગિલને ખોઈ બેસીએ. ગિલ વનડેમાં એક મહાન ખેલાડી બની શકે છે, જે આપણે ગુમાવવો જોઈએ નહીં."

Add Zee News as a Preferred Source

શુભમન ગિલની ટી20 કારકિર્દી
શુભમન ગિલને ટીમ ઈન્ડિયાની ટી20 ટીમમાં વાઈસ કેપ્ટન તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. સૂર્યકુમાર યાદવ પછી ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને કેપ્ટનશીપ આપવા માંગતું હતું, પરંતુ ગિલનું ફોર્મ આમાં અવરોધ ઉભો કરતું હતું. ટી20 ટીમમાં પાછા ફર્યા પછી, ઝડપી રન બનાવવાના પ્રયાસમાં તેણે પોતાનું ફોર્મ ગુમાવ્યું, અને તેને ટી20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો. તેણે અત્યાર સુધી ટીમ ઈન્ડિયા માટે 36 ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 28.03 ની સરેરાશ અને 138 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 869 રન બનાવ્યા છે. આઈપીએલ 2026 ટીમ ઈન્ડિયામાં તેની વાપસીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Aakash Chopra on Shubman Gill T20 futureShubman Gill Team India T20 selection debateShubman Gill dropped from T20 World Cup 2026 squad

Trending news