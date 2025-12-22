મોટી જાહેરાત ! શુભમન ગિલ આ ટીમ સાથે જોડાયો, કેપ્ટનશીપ અંગે સસ્પેન્સ
Shubman Gill : શુભમન ગિલને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ગિલની સાથે અભિષેક શર્મા અને અર્શદીપને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
Shubman Gill : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું 2025નું અભિયાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને ટીમ ઈન્ડિયા નવા વર્ષમાં ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતીય ટીમ જાન્યુઆરીમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે એક ODI શ્રેણી અને પછી T20 શ્રેણી રમશે. ટીમ ઈન્ડિયાની હજુ સુધી ODI શ્રેણી માટે જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તાજેતરમાં T20 ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે શુભમન ગિલનો T20 ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. આ જ કારણ છે કે જ્યારે T20 ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે ગિલનું નામ T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું નહોતું. જોકે ગિલ T20 ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, પરંતુ હવે તેનો વિજય હજારે ટ્રોફી માટે પસંદ કરાયેલી ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ગિલ, અભિષેક અને અર્શદીપને તક મળી
પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશને આગામી વિજય હજારે ટ્રોફી માટે 18 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ત્રણ ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓનો શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા અને અર્શદીપ સિંહનો સમાવેશ થાય છે. પંજાબ 24 ડિસેમ્બરે મહારાષ્ટ્ર સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ ત્રણ સ્ટાર ખેલાડીઓ ઉપરાંત, પંજાબે પાવર-હિટર્સ અને ઓલરાઉન્ડર્સ ધરાવતી સંતુલિત ટીમ પસંદ કરી છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પ્રભસિમરન સિંહ, નમન ધીર, અનમોલપ્રીત સિંહ, રમણદીપ સિંહ, સનવીર સિંહ અને હરપ્રીત બ્રારનો ટીમમાં સમાવેશ થાય છે. ગુર્નુર બ્રાર અને ક્રિશ ભગત ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે.
કોણ હશે કેપ્ટન ?
પંજાબે હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાતમાં ટીમના કેપ્ટનનું નામ જાહેર કર્યું નથી, જેના કારણે કેપ્ટનશીપ અંગે અટકળો શરૂ થઈ છે. જોકે, સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ માટે શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા અને અર્શદીપ સિંહની ઉપલબ્ધતા હજુ સ્પષ્ટ નથી. ભારતીય ટીમ 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની છે, ત્યારબાદ 21 જાન્યુઆરીથી પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની છે. શુભમન ગિલને તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય T20 ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. અભિષેક શર્મા અને અર્શદીપ સિંહ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમનો ભાગ છે.
પંજાબ જયપુરમાં લીગ મેચ રમશે
ગત સિઝનમાં પંજાબ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં હાર્યા બાદ વિજય હજારે ટ્રોફીમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું. અર્શદીપ સિંહ 2024-25 સિઝનમાં ટીમનો સૌથી સફળ બોલર હતો. આ વખતે પંજાબ તેની બધી સાત લીગ મેચ જયપુરમાં રમશે. પંજાબના ગ્રુપમાં છત્તીસગઢ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, ગોવા અને મુંબઈ જેવી ટીમો શામેલ છે. લીગ સ્ટેજ મેચો ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ODI શ્રેણી શરૂ થવાના ત્રણ દિવસ પહેલા 8 જાન્યુઆરીએ સમાપ્ત થશે.
વિજય હજારે ટ્રોફી માટે પંજાબની ટીમ
શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), હરનૂર પન્નુ, અનમોલપ્રીત સિંઘ, ઉદય સહારન, નમન ધીર, સલિલ અરોરા (વિકેટકીપર), સનવીર સિંહ, રમણદીપ સિંહ, જશનપ્રીત સિંહ, ગુરનૂર બ્રાર, હરપ્રીત બ્રાર, રઘુ શર્મા, ક્રિશ ભગત, ગૌરવ ચૌધરી, સુખદીપ બાજવા.
