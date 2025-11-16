IND vs SA : શુભમન ગિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ... બીજી ઇનિંગમાં નહીં રમી શકે ? મોટી અપડેટ આવી સામે
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલને ગરદનના દુખાવાના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. શુભમનની ગેરહાજરીમાં રિષભ પંતે કેપ્ટનશીપ સંભાળી છે. શુભમન હવે ગુવાહાટી ટેસ્ટમાંથી પણ બહાર થઈ શકે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતા ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પ્રથમ દાવમાં માત્ર 4 રન બનાવ્યા બાદ કેપ્ટન શુભમન ગિલ રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. શોટ રમ્યા બાદ શુભમનને ગરદનમાં ખેંચાણનો અનુભવ થયો અને તે મેદાન છોડીને ચાલ્યો ગયો.
કોલકાતા ટેસ્ટમાં બીજા દિવસની રમત સમાપ્ત થયા પછી, ભારતીય કેપ્ટનને વુડલેન્ડ્સ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેનું સ્કેન અને સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ કરવામાં આવી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ શુભમન ગિલ અંગે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપ્યું છે.
BCCIએ જણાવ્યું હતું કે, "કોલકાતામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસે કેપ્ટન શુભમન ગિલને ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી. બીજા દિવસની રમત પછી તેને મૂલ્યાંકન માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. તે હાલમાં હોસ્પિટલમાં છે, જ્યાં તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તે મેચમાં વધુ ભાગ લઈ શકશે નહીં. BCCI મેડિકલ ટીમ તેનું નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખશે."
Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.
He is currently under observation in the hospital. He will take no further part in the… pic.twitter.com/o7ozaIECLq
— BCCI (@BCCI) November 16, 2025
શુભમન ગિલ બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ નહીં કરે
શુભમન ગિલ હવે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરી શકશે નહીં, જે ભારતીય ટીમ માટે મોટો ઝટકો છે. કોલકાતા ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 159 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભારતે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 189 રન બનાવીને 30 રનની લીડ મેળવી હતી. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ રમતના બીજા દિવસે પોતાની બીજી ઇનિંગમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, જેના કારણે તેમનો સ્કોર 91 રન પર પહોંચી ગયો હતો.
બેટ્સમેન શુભમન ગિલે આ વર્ષે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ભારતે આ પ્રવાસમાં ટેસ્ટ શ્રેણી 2-2થી બરાબરી કરી હતી. ત્યારબાદ શુભમનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ઘરઆંગણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0થી જીતી હતી. શુભમનના તાજેતરના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ODI ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ પણ શરૂ કર્યું. તેણે રોહિત શર્માની જગ્યાએ ભારતની ODI ટીમનો કેપ્ટન બનાવાયો છે.
