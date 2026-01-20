Prev
આગામી ODI સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયામાંથી ગાયબ થશે ઘણા ચહેરા, કેપ્ટન ગિલે આપ્યો સંકેત

Team India : ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી મેચ જીતવા છતાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 2-1થી હારી ગઈ. આ ન્યૂઝીલેન્ડનો ભારતમાં અત્યાર સુધીનો પહેલો શ્રેણી વિજય છે. આ હાર બાદ હવે આગામી ODI સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:43 PM IST

આગામી ODI સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયામાંથી ગાયબ થશે ઘણા ચહેરા, કેપ્ટન ગિલે આપ્યો સંકેત

Team India : ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે વનડે શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ ભારતીય ક્રિકેટ આઘાતમાં છે. આનો માર ઘણા ક્રિકેટરો પર પડશે તે નિશ્ચિત છે. વનડે કેપ્ટન શુભમન ગિલે આ વાતનો સંકેત આપ્યો છે. શુભમન ગિલના સંકેતો પર વિશ્વાસ કરીએ તો, હવે જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ODI રમશે, ત્યારે ઈન્દોર ODIમાં રમનારા ઘણા ખેલાડીઓ ગાયબ હશે. 

ટીમ ઈન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 2-1થી હારી ગઈ. ભારતે વડોદરામાં પહેલી મેચ જીતી હતી, પરંતુ રાજકોટમાં બીજી વનડે અને ઈન્દોરમાં ત્રીજી મેચ હારી ગઈ હતી, જેમાં ઘણા ભારતીય સ્ટાર્સ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયા હતા.

વર્લ્ડ કપ 2027ને ધ્યાને રાખીને તૈયાર કરાશે ટીમ 

હાર પછી શુભમન ગિલના નિવેદનો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ટીમ ઈન્ડિયામાં ઘણા ફેરફારો થઈ શકે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને હવે 2027ના વર્લ્ડ કપને ધ્યાને રાખીને ટીમ તૈયાર કરવામાં આવશે. જેના કારણે આગામી શ્રેણીથી નવા ખેલાડીઓ ટીમમાં જોવા મળી શકે છે. આગામી ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ઘણી તકો નથી. 

આગામી વર્ષે યોજાનાર વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ફક્ત 17 વનડે રમશે અને ભારતે આમાં જ તેની ફાઈનલ ટીમ બનાવવી પડશે. ગિલે મેચ પછી કહ્યું, "વર્લ્ડ કપ અમારા મગજમાં છે. અમે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને એક તક આપવા માંગીએ છીએ. અમે તેને પૂરતી ઓવરો આપવા માંગીએ છીએ, જેથી જોઈ શકીએ કે કયું કોમ્બિનેશન અમારા માટે કામ કરે છે અને કેવા પ્રકારની બોલિંગ અમારા માટે યોગ્ય રહેશે."

રોહિત હજુ ખતરામાં નથી, જાડેજાનું સ્થાન ખતરામાં

રોહિત શર્મા ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રણેય મેચમાં મોટી ઇનિંગ્સ ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેમ છતાં ટીમમાં તેનું સ્થાન ખતરામાં નથી. ગિલે આ સંકેત આપ્યો છે. ગિલે કહ્યું, "મારા મતે, રોહિત શર્મા ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી અને પછી દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં રહ્યો છે. તમે હંમેશા તમારી શરૂઆતને મોટી ઇનિંગ્સમાં ફેરવી શકતા નથી." 

જોકે ગિલે રવિન્દ્ર જાડેજા પર સીધી ટિપ્પણી કરી નથી, પરંતુ છેલ્લી ઘણી મેચોમાં વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ જવા અને બેટથી મોટી ઇનિંગ્સ ફટકારવામાં નિષ્ફળ જવાને કારણે જાડેજાને ODI ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવશે તે નિશ્ચિત છે.

આંકડાઓથી સમજો ટીમ ઇન્ડિયાની સ્થિતિ

ટીમ ઇન્ડિયા માટે ફક્ત પાંચ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ, શ્રેયસ ઐયર અને કેએલ રાહુલે ગયા વર્ષે 500+ રન બનાવ્યા છે. તેમના પછી અક્ષર પટેલના સૌથી વધુ 290 રન સાથે છે. જાડેજાને કારણે પટેલને ટીમ ઇન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો ટોપ ઓર્ડર નિષ્ફળ જશે, તો આખી ટીમ નિષ્ફળ જશે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડેમાં આવું જ બન્યું હતું.

બોલિંગમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ઝડપી બોલરોએ સ્પિનરો કરતાં વધુ વિકેટ લીધી છે. એક કે બે મેચ સિવાય સ્પિનરો અસરકારક સાબિત થયા નથી. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં પણ આવું જ બન્યું, જ્યારે કુલદીપ યાદવ અને રવિન્દ્ર જાડેજા બેટ્સમેનોને રોકી શક્યા નહીં. પરિણામ એ આવ્યું કે ન્યુઝીલેન્ડે રેકોર્ડબ્રેક બેટિંગ કરી.

