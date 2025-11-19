શુભમન ગિલનું ગુવાહાટી જવાનું કન્ફર્મ, બીજી ટેસ્ટમાં રમવા પર સસ્પેન્સ, BCCIએ આપી હેલ્થ અપડેટ
Shubman Gill Medical Update : ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલને કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી અને તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. બીજા દિવસે તેને રજા આપવામાં આવી હતી. બીસીસીઆઈ તરફથી નવીનતમ અપડેટ એ છે કે ગિલ 19 નવેમ્બરે ટીમ સાથે ગુવાહાટી જશે.
Shubman Gill Medical Update : ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલના ગુવાહાટી પ્રવાસની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. આ માહિતી BCCIના નવીનતમ અપડેટમાં જાહેર કરવામાં આવી છે. જો કે, 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થનારી ટેસ્ટ મેચમાં તે રમશે કે નહીં તે અંગે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતા ટેસ્ટના બીજા દિવસે ગરદનમાં ઈજા થયા બાદ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. દિવસની રમત પછી તેની તબીબી તપાસ કરવામાં આવી તેને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો અને બીજા દિવસે તેને રજા આપવામાં આવી.
BCCI મેડિકલ ટીમના જણાવ્યા અનુસાર, શુભમન ગિલ ટ્રીટમેન્ટ પર સારી રીતે રિસ્પોન્ડ કરી રહ્યો છે. તેથી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે ગિલ 19 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ટીમ સાથે ગુવાહાટી જશે. જો કે, તેની ઈજા પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવશે અને બીજી ટેસ્ટમાં તેના રમવા અંગે અંતિમ નિર્ણય મેડિકલ ટીમના રિપોર્ટના આધારે લેવામાં આવશે.
કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન થઈ હતી ઈજા
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કોલકાતા ટેસ્ટના બીજા દિવસે શુભમન ગિલને ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી. વોશિંગ્ટન સુંદરના આઉટ થયા પછી ગિલ બીજા દિવસે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. ગિલ પહેલા બે બોલ પર રન બનાવી શક્યો નહીં, પરંતુ તે ઓવરના પાંચમા બોલ પર, તેણે સિમોન હાર્મરના બોલને બેકવર્ડ સ્ક્વેર લેગ પર ફોર માટે સ્વિપ કર્યો. આ શોટ રમ્યા પછી શુભમન તરત જ તેની ગરદન પકડી લીધી.
તેને ગરદનમાં ભારે દુખાવો થયો. ગિલ 3 બોલમાં 4 રન બનાવ્યા પછી રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. તે બીજી ઇનિંગમાં પણ બેટિંગ કરી શક્યો નહોતો. કોલકાતામાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 30 રનથી હરાવ્યું. આ ટેસ્ટમાં બાવુમા ટીમે ભારતીય ટીમને જીતવા માટે ફક્ત 124 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ શુભમન ટીમ આ પણ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી. પરિણામે, આફ્રિકન ટીમે 15 વર્ષમાં ભારતમાં પહેલી ટેસ્ટ મેચ જીત મેળવી.
જો ગિલ ગુવાહાટી ટેસ્ટ માટે ફિટ ન થાય, તો રિષભ પંત તેની જગ્યાએ કેપ્ટનશીપ સંભાળશે. ગિલના નંબર 4 પોઝિશન પર સાઈ સુદર્શન અથવા દેવદત્ત પડિકલ રમી શકે છે. દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા શ્રેણી જીતવા માટે મેચ ડ્રો કરવા પર નજર રાખશે.
