શુભમન ગિલની T20 વર્લ્ડ કપ પોસ્ટ પર બબાલ, ફોટામાંથી સંજુ ગાયબ, ચાહકોએ ઉઠાવ્યા સવાલ

Shubman Gill Instagram Photo : ટીમ ઈન્ડિયાના T20 વર્લ્ડ કપ સેલિબ્રેશનના એક ફોટાને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ શરૂ થયો છે. શુભમન ગિલ દ્વારા શેર કરાયેલા ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોટામાં સંજુ સેમસન દેખાતો નથી, જેના કારણે ચાહકો દાવો કરી રહ્યા છે કે આ ફોટો એડિટ કરવામાં આવ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:00 PM IST

Shubman Gill Instagram Photo : 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું હતું. આ જીત બાદ ટીમ ઇન્ડિયાના ઉજવણીના અસંખ્ય ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.

આ દરમિયાન એક ચોક્કસ ફોટોગ્રાફને લઈને એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન શુભમન ગિલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરેલા ફોટોને લઈને ચાહકોએ આરોપ લગાવ્યો કે આ તસવીર એડિટ કરવામાં આવી છે અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનને તેમાંથી હટાવવામાં આવ્યો છે.

ગિલની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પર સવાલ

ગિલે વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી સેલિબ્રેશનનો એક ફોટો શેર કર્યો હતો, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓ ટ્રોફી સાથે પોઝ આપતા જોઈ શકાય છે. જો કે, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તરત જ જોયું કે સંજુ સેમસન ફ્રેમમાંથી નહોતો. પરિણામે ઘણા લોકોએ કમેન્ટ સેક્શનમાં પ્રશ્નો ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું.

એક યુઝરે લખ્યું: "તમે સંજુ સેમસનને હટાવવા માટે કઈ એપનો ઉપયોગ કર્યો ? ખૂબ જ સરસ રીતે કર્યું." બીજા યુઝરે કટાક્ષ કરતા લખ્યું: "ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટર ❌ ફર્સ્ટ-ક્લાસ એડિટર." 

ગિલની પોસ્ટ પર સીધી પ્રતિક્રિયા આપતા કેટલાક ચાહકોએ કહ્યું કે સંજુ સેમસન પણ આ ટીમનો ભાગ હતો અને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન યોગદાન આપ્યું હતું. તેથી તેને ફોટોગ્રાફમાંથી બાકાત રાખવો યોગ્ય નથી.

 

આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી

જો કે, આ ફોટોગ્રાફ હકીકતમાં એડિટ કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ તે અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. તેમ છતાં આ મુદ્દો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે, ચાહકો સતત તેમના મંતવ્યો આપી રહ્યા છે. જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓના ઘણા ફોટોગ્રાફ્સ તેમના T20 વર્લ્ડ કપ વિજય પછી વાયરલ થયા છે, ગિલની આ ખાસ પોસ્ટ હવે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

