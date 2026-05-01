મેદાન પર ગુસ્સે થયો હતો કોહલી, જીત બાદ ગિલની ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ વાયરલ
IPL 2026: વિરાટ કોહલીએ જ્યારે શુભમન ગિલનો કેચ ઝડપી લીધો ત્યારે તેણે આક્રમક ઉજવણી કરી હતી. ગુજરાત ટાઈટન્સની જીત બાદ ગિલે એક પોસ્ટ કરી, જેમાં તેણે કોહલીનો પણ ફોટો શેર કર્યો છે.
- ગુજરાત ટાઈટન્સે આરસીબીને 6 વિકેટે હરાવ્યું
- મેચ દરમિયાન ખુબ આક્રમક જોવા મળ્યો હતો કોહલી
- જીત બાદ શુભમન ગિલે સોશિટલ મીડિયા પર કરી પોસ્ટ
IPL 2026 મા ગુરૂવારે રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઈટન્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂને 4 વિકેટે પરાજય આપ્યો હતો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા શુભમન ગિલે 18 બોલમાં વિસ્ફોટક 43 રન ફટકાર્યા હતા. તે એકવાર રનઆઉટ થવાથી બચ્યો, જ્યારે કોહલીએ શાનદાર ફીલ્ડિંગ કર્યા બાદ બોલને વિકેટ પર માર્યો પરંતુ મિસ થઈ ગયો હતો. પરંતુ જ્યારે તેણે ગિલનો કેસ લીધો તો કોહલીએ આક્રમક અંદાજમાં ઉજવણી કરી હતી.
શુભમન ગિલે જીત બાદ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ કરી, જેમાં તેણે કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે. એક તસવીરમાં વિરાટ કોહલી ગિલને જોઈ રહ્યો છે. આ સિવાય ગિલે કેપ્શમાં લખ્યું- 'પ્લે હોલ્ડ જેસન હોલ્ડર બોલ્ડ પરફોર્મંસ બાય ટીમ ટુનાઇડ'. મહત્વનું છે કે પ્લે બોલ્ડ આરસીબીની ટેબલાઇન છે.
વિરાટ કોહલી અને શુભમન ગિલ વચ્ચે મેચમાં બેન્ટર ચાલી રહી હતી. ઘણીવાર કોહલી ગિલ સાથે મસ્તી કરતો જોવા મળ્યો, તો તેને ખીજવી રહ્યો હતો. કોહલી આ મેચમાં અમ્પાયર સામે દલીલ કરતો પણ જોવા મળ્યો હતો. હકીકતમાં હોલ્ડરે રજત પાટીદારનો કેસ લીધો, થર્ડ અમ્પાયરે તેને યોગ્ય માન્યો અને આઉટ આપ્યો હતો. જ્યારે આરસીબી અને કોહલીનું માનવું હતું કે બોલ જમીનને ટચ થઈ ગયો છે અને તે નોટઆઉટ હતો.
કોહલી પહોંચ્યો મુંબઈ
હવે આરસીબીની ટીમ લખનૌ પહોંચશે, જ્યાં એલએસજી સામે આગામી મેચ રમવાની છે. કોહલી ટીમથી અલગ થઈ મુંબઈ પહોંચી ગયો છે. હકીકતમાં આજે 1 મેએ કોહલીના પત્ની અનુષ્કા શર્માનો જન્મદિવસ છે. કોહલી અનુષ્કાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા મુંબઈ ગયો છે. ત્યારબાદ તે લખનૌ માટે રવાના થશે.
