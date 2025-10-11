રિષભ પંતને પછાડી શુભમન ગિલે બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ...બન્યો ભારતનો નંબર-1 બેટ્સમેન
Shubman Gill : ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન અને કેપ્ટન શુભમન ગિલે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ગિલે તેના સાથી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંતને પાછળ છોડીને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે શનિવારે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે દિલ્હી ટેસ્ટના બીજા દિવસે શાનદાર સદી ફટકારી. આ સાથે જ તેણે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. શુભમન ગિલે પંત અને રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)ના ઇતિહાસમાં ભારતનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે.
દિલ્હી ટેસ્ટના પહેલા દિવસે રમતના અંતે 20 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા બાદ શુભમન ગિલને બીજા દિવસે આ રેકોર્ડ હાંસલ કરવા માટે ફક્ત 15 રનની જરૂર હતી. શુભમન ગિલને પહેલા સેશનમાં સરળતાથી જરૂરી રન બનાવવામાં વધુ સમય લાગ્યો નહીં. જો કે, રન લેતી વખતે યશસ્વી જયસ્વાલ સાથેના તેમના સંકલનમાં થોડો તફાવત જોવા મળ્યો જેના કારણે જયસ્વાલ 175 રન બનાવીને રન આઉટ થઈ ગયો.
ભારતનો નંબર 1 બેટ્સમેન બન્યો
શુભમન ગિલે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)ના ઇતિહાસમાં ભારત માટે સૌથી વધુ 2771 રન બનાવ્યા છે. તેણે 39 ટેસ્ટ મેચોમાં 71 ઇનિંગ્સમાં 42.63ની સરેરાશથી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ દરમિયાન તેણે એક બેવડી સદી અને એક અડધી સદી સહિત નવ સદી ફટકારી છે. તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 269 રન છે. શુભમન ગિલ હાલમાં તેના કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં છે.
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન
- શુભમન ગિલ - 2771*
- રિષભ પંત - 2731
- રોહિત શર્મા - 2716
- વિરાટ કોહલી - 2617
- રવિન્દ્ર જાડેજા - 2505
જાડેજા અને જયસ્વાલ પાસે પણ મોટી તક
રવીન્દ્ર જાડેજા અને યશસ્વી જયસ્વાલ પણ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દેવાની તક છે. રોહિત શર્મા વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં 2716 રન બનાવીને ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં 69 ઇનિંગ્સમાં 2505 રન બનાવીને બેસ્ટ ફોર્મ બતાવ્યું છે. તો યશસ્વી જયસ્વાલે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં માત્ર 48 ઇનિંગ્સમાં 52.60ની સરેરાશથી 7 સદી અને 12 અડધી સદી સાથે 2420 રન બનાવ્યા છે.
