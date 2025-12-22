શુભમન ગિલ OUT, સૂર્યકુમાર યાદવ IN... આ રીતે બચી ગઈ કેપ્ટનની ખુરશી, જાણો ઇનસાઇડ સ્ટોરી
Shubman Gill Suryakumar Yadav: ૨૦૨૬ ના ટી૨૦ વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વાઇસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલને હટાવવાથી બધા આશ્ચર્યચકિત છે. તેનું ફોર્મ ખરાબ હતું. તે 2025 માં એક પણ અડધી સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો, જેના કારણે તેને આઉટ કરવામાં આવ્યો. ગિલની જેમ, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ આ વર્ષે ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયો છે. તે એક પણ અડધી સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો. આમ છતાં, તેણે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું.
Trending Photos
Shubman Gill Suryakumar Yadav: ટી20 વિશ્વકપ 2026 માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. વાઇસ કેપ્ટન શુભમન ગિલને બહાર કરવાના નિર્ણયે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ગિલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટી20 ક્રિકેટમાં ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો. ગિલની જેમ સૂર્યકુમાર યાદવ પણ વર્ષ 2025મા ટી20 ક્રિકેટમાં ખાસ કમાલ કરી રહ્યો નથી. તેમ છતાં ગિલને બહાર કરવામાં આવ્યો, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવને વિશ્વકપની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. હવે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે ગિલને બહાર કરવામાં આવ્યો તો સૂર્યાની ખુરશી કેમ બચી ગઈ? શું તે માત્ર કેપ્ટન હોવાને કારણે ટીમમાં છે.
જગ્યા પાક્કી હતી, પરંતુ બહાર થઈ ગયો
ગિલ બહાર થયા બાદ ઘણા સપ્તાહથી ચાલી રહેલી અટકળો પર વિરામ લાગી ગયો છે કે શું તેની વાપસીથી અભિષેક શર્મા અને સંજૂ સેમસનની ઓપનિંગ જોડી પર કોઈ અસર થશે. આ વર્ષે 15 ઈનિંગમાં માત્ર 291 રન બનાવવા છતાં ઘણા લોકોને લાગ્યું કે ગિલની ટીમમાં જગ્યા પાક્કી હતી, પરંતુ શનિવારે રાત્રે આ ટ્વિસ્ટ આવી ગયું.
કેમ ટીમમાંથી બહાર થયો ગિલ?
એક સૂત્રએ IANS ને જણાવ્યું હતું કે ગિલને પડતો મૂકવાનો નિર્ણય, જેમને ભારતના ઓલ-ફોર્મેટ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા હતા, તે ટુર્નામેન્ટ જીતવા માટે ટીમના હિતમાં "કઠિન પરંતુ જરૂરી" હતો. સૂત્રએ ઉમેર્યું હતું કે, "ગિલને બહાર રાખવાનો નિર્ણય મુશ્કેલ પરંતુ જરૂરી હતો. તે ટીમના શ્રેષ્ઠ હિતમાં લેવામાં આવ્યો હતો. T20 ટીમના પ્રભારીઓને થોડા સમય પહેલા ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે ગિલની હાજરી તેમની યોજનાઓ માટે કામ કરી રહી નથી. પ્રશ્ન એ હતો કે ફેરફાર ક્યારે કરવો, અને આ ફેરફાર ટીમ પસંદગીના દિવસે કરવામાં આવ્યો હતો."
લખનૌમાં શું થયું?
રિપોર્ટ પ્રમાણે સેમનસને ઓપનિંગ સ્લોટમાં પરત લાવવા અને રિંકૂ સિંહને પરત લાવવાનો મેનેજમેન્ટને વિચાર ત્યારે આવ્યો જ્યારે લખનૌમાં આફ્રિકા સામે ચોથી ટી20 મેચ રદ્દ થઈ ગઈ હતી. તેના એક દિવસ પહેલા ગિલને પ્રેક્ટિસ દરમિયાન અંગૂઠામાં ઈજા થઈ હતી. ગિલને બહાર કરવાના નિર્ણય પર પોઝિટિવ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. ગિલને બહાર કરી ટીમ મેનેજમેન્ટે તે સંકેત પણ આપ્યો છે કે ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર અન્ય ખેલાડીઓને પણ બહાર કરવામાં આવી શકે છે.
કેમ બચી ગઈ સૂર્યાની ખુરશી
ગિલની જેમ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ ખરાબ ફોર્મમાં છે. છેલ્લી 22 ઈનિંગમાં માત્ર 244 રન બનાવ્યા છે. આઈએએનએસને સૂત્રએ જણાવ્યું કે આટલી મોટી ટૂર્નામેન્ટ પહેલા કેપ્ટન બદલવાનો વિચાર ન કરી શકાય. સૂત્રએ કહ્યું- વિશ્વકપ ટીમ પસંદગી મીટિંગમાં કોઈ કેપ્ટનને હટાવવાનું નહોતું.
સતત ત્રીજી આઈસીસી ટ્રોફી જીતવાનું લક્ષ્ય
પસંદગીકારોએ ગિલને બહાર કરી અક્ષર પટેલને વાઇસ કેપ્ટન બનાવ્યો છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લી ત્રણ આઈસીસી મેન્સ ઈવેન્ટ્સમાં ભારત માત્ર એક મેચ હાર્યું છે. તેણે 2024 ટી20 વિશ્વકપ અને 2025 આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી છે. હવે ભારતની નજર 2026 ટી20 વિશ્વકપ જીતવા પર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે