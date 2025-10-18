ગિલે ODI કેપ્ટન બનતા જ વિરાટ-રોહિત અંગે આપ્યું મોટું નિવેદન, ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે ભારતીય ફેન્સ
Shubman Gill Big Statement : ભારતના નવા ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. ગિલ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં પોતાની ODI કેપ્ટનશીપ શરૂ કરશે.
Shubman Gill Big Statement : 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની ODI સેરિઝ શરૂ થશે. ગિલ ODI કેપ્ટન તરીકે ડેબ્યૂ કરશે. તાજેતરમાં જ શુભમન ગિલની રોહિત શર્માની જગ્યાએ ભારતના નવા ODI કેપ્ટન તરીકે પસંદગી થઈ છે. ગિલે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પર્થ ODI પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું હતું.
ગિલે વિરાટ અને રોહિત અંગે આપ્યું આ નિવેદન
શુભમન ગિલનું આ નિવેદન ભારતીય ચાહકોના દિલને સ્પર્શી જશે અને તેઓ તેને ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. શુભમન ગિલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટરોમાંના એક છે." તેઓ ટીમમાં જે અનુભવ અને પ્રતિભા લાવે છે તે અદ્ભુત છે. બાળપણથી જ હું વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બંનેને આદર્શ માનતો આવ્યો છું. તેઓ જે રીતે ક્રિકેટ રમે છે, તેમનામાં જે ભૂખ છે એ મને પ્રેરણા આપે છે. આવા ક્રિકેટ દિગ્ગજો પાસેથી નેતૃત્વ કરવું અને શીખવું એ એક મહાન સન્માન છે.
ઘણી મેચ, શ્રેણી અને ટ્રોફી જીતી
શુભમન ગિલે કહ્યું, "વિરાટ ભાઈ અને રોહિત ભાઈએ 15-20 વર્ષ સુધી ભારતીય ક્રિકેટની સેવા કરી છે. તેઓ વિશ્વભરમાં સફળ રહ્યા છે અને દરેક જગ્યાએ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમણે ભારત માટે ઘણી મેચ, શ્રેણી અને ટ્રોફી જીતી છે. તેમનો અનુભવ, પ્રતિભા અને માનસિકતા આપણા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે અને તેમને પુનરાવર્તિત કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મેં તેમની પાસેથી ઘણું શીખ્યું છે."
વિરાટ કોહલીનો પરફેક્ટ ઉત્તરાધિકારી
શુભમન ગિલે કહ્યું, "આ મારા માટે ખૂબ જ રોમાંચક છે. મારા માટે માહી ભાઈ, વિરાટ ભાઈ અને રોહિત ભાઈ દ્વારા છોડવામાં આવેલા વારસાને આગળ વધારવા અને તેમનું સ્થાન લેવાની આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. મેં વિરાટ ભાઈ અને રોહિત ભાઈ પાસેથી ઘણો અનુભવ અને શીખ મેળવી છે." શુભમન ગિલ ભારતીય ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલીનો પરફેક્ટ ઉત્તરાધિકારી છે. તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 19 સદી ફટકારી છે. તો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 10 સદી, વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 8 અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 1 સદી ફટકારી છે.
