ટીમ ઈન્ડિયાને આ એક ભૂલ પડી ગઈ ભારે ! જાણો કેપ્ટન ગિલે કોને ગણાવ્યો હારનો જવાબદાર
IND vs NZ 3rd ODI : ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતીય ધરતી પર પહેલીવાર ODI શ્રેણી જીતી હતી. આ શ્રેણીમાં તેની બેટિંગ અને બોલિંગ બંને શાનદાર રહ્યા. આ શ્રેણીની હાર બાદ ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલનું દર્દ છલકાયું છે.
IND vs NZ 3rd ODI : ભારતીય ટીમને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 1-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બંને ટીમો વચ્ચેનો નિર્ણાયક મુકાબલો 18 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ ઇન્દોરના હોલકર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયો હતો, જ્યાં ભારતીય ટીમ 41 રનથી હારી ગઈ હતી.
ભારતીય ટીમ ODI શ્રેણીમાં ફેવરિટના ટેગ સાથે ઉતરી હતી, પરંતુ તેઓ સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડને હળવાશથી લીધી અને ODI શ્રેણી ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. કિવી ટીમ તેના સિનિયર બેટ્સમેન કેન વિલિયમસન, નિયમિત કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર અને સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરી વિના રમી હતી, છતાં સિરીઝ જીતી.
આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે !
અનુભવના અભાવ છતાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતીય ટીમને હરાવી. વિરાટ કોહલીની માસ્ટરક્લાસ ઇનિંગ્સને કારણે ભારતીય ટીમે વડોદરા ODI જીતી. જોકે, રાજકોટ અને ઇન્દોર ODIમાં ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન એટલું સારું નહોતું. પરિણામે, ન્યુઝીલેન્ડે ભારતીય ભૂમિ પર તેની પહેલી ODI શ્રેણી જીતી.
ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા માટે શ્રેણી નિરાશાજનક રહી, તેણે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 61 રન બનાવ્યા. ઈજામાંથી વાપસી કરનાર શ્રેયસ ઐયર પણ ફક્ત 60 રન બનાવી શક્યો. અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા બેટ અને બોલ બંનેથી પ્રભાવ પાડી શક્યો નહીં.
શુભમન ગિલે શું કહ્યું ?
ભારતની ODI શ્રેણીમાં હાર બાદ કેપ્ટન શુભમન ગિલનું દર્દ છલકાયું હતું. તેણે અંતિમ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના નબળા પ્રદર્શન પ્રત્યે ખુલ્લેઆમ નારાજગી વ્યક્ત કરી, ક્યાં ભૂલો થઈ અને શ્રેણી કેમ હારી ગઈ તે જણાવ્યું. શુભમને કહ્યું કે ટીમ 1-1થી બરાબર હતી અને નિર્ણાયક મેચમાં તેણે જેટલું સારું પ્રદર્શન કરવું જોઈએ તેટલું કર્યું નથી.
ભારતીય કેપ્ટને સ્વીકાર્યું કે ખેલાડીઓએ ઘણી મહત્વપૂર્ણ તકો પર ભૂલો કરી હતી અને તેમની યોજનાઓ યોગ્ય રીતે અમલમાં મુકાઈ નહોતી. શુભમને કોઈ એક ખેલાડીને દોષ આપ્યો નહોતો, પરંતુ તે સ્પષ્ટ હતું કે તે ટોપ-ઓર્ડરની નિષ્ફળતા, બેજવાબદાર શોટ સિલેક્શન અને ફિલ્ડિંગ સતત ચૂકથી ખૂબ જ નારાજ હતો.
કોહલી અને હર્ષિતની કરી પ્રશંસા
શુભમન ગિલે વિરાટ કોહલી અને હર્ષિત રાણાની પ્રશંસા કરી. શુબમન ગિલે કહ્યું, "વિરાટ ભાઈ જે રીતે બેટિંગ કરી રહ્યા છે તે હંમેશા અમારા માટે એક મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે. હર્ષિતે શ્રેણીમાં જે રીતે બેટિંગ કરી છે, ખાસ કરીને નંબર 8 પર તે સરળ નથી. પરંતુ તેણે જે રીતે આગળ વધીને જવાબદારી લીધી છે તે પ્રશંસનીય છે. આ શ્રેણીમાં ઝડપી બોલરોએ પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે."
