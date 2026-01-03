ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત પહેલા શુભમન ગિલને અચાનક શું થયું ? વિજય હજારેમાં કેમ ના ઉતર્યો રમવા
Shubman Gill : ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રિન્સ તરીકે જાણીતા શુભમન ગિલને 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પોતાની પહેલી મેચ રમવાની હતી, પરંતુ તે મેદાનમાં ઉતર્યો નહીં. મેચ પહેલા જ તેની સાથે કંઈક એવું બન્યું જેના કારણે તે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો.
Shubman Gill : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આગામી ODI શ્રેણી માટે આજે 3 જાન્યુઆરીએ ભારતીય ટીમની જાહેરાત થવાની ધારણા છે. આ પહેલા શુભમન ગિલ અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. તે આજે 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સિક્કિમ સામે પંજાબ તરફથી રમવાનો હતો. તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ મેચ પહેલા ગિલ સાથે કંઈક અણધાર્યું બન્યું, જેના કારણે તે રમી શક્યો નહીં. તે અચાનક બીમાર પડી ગયો અને તેથી તે રમવા ઉતર્યો નહીં.
સ્ટાર બેટ્સમેન શુભમન ગિલ લાંબા સમય પછી ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રમવાનો હતો. યોગાનુયોગ, ગિલ એવા સમયે બીમાર પડ્યો છે જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાની આજે જાહેરાત થવાની છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું તે કિવીઓ સામેની ODI શ્રેણી માટે ફિટ થશે. ગિલ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બે મેચ રમવાનો હતો, પરંતુ તે પહેલી મેચ ચૂકી ગયો. બીજી મેચ 6 જાન્યુઆરીએ ગોવા સામે હશે, જેમાં ગિલ વાપસી કરી શકે છે.
શુભમન ગિલને શું થયું ?
સ્પોર્ટસ્ટારે સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે ગિલને ફૂડ પોઇઝનિંગ થયું છે અને સિક્કિમ સામેની મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ગિલ શુક્રવારે મોડી રાત્રે મેચ માટે ચંદીગઢ પહોંચ્યો ત્યારે તે ખૂબ જ કૂલ દેખાતો હતો, તેના બહાર થવાની અપેક્ષા નહોતી. જો કે, ગિલ બહાર છે, પરંતુ ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ આ મેચમાં પંજાબ માટે રમી રહ્યો છે.
પંજાબ અને સિક્કિમ વચ્ચે ચાલી રહેલી મેચ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવન
સિક્કિમ - અમિત રાજેરા, આશિષ થાપા (વિકેટકીપર), ક્રાંતિ કુમાર, પ્રણેશ છેત્રી, ગુરિંદર સિંહ, પાલજોર તમંગ, લી યોંગ લેપ્ચા (કેપ્ટન), અંકુર મલિક, એમડી સપતુલ્લા, રાહુલ કુમાર પ્રસાદ, અભિષેક કુમાર.
પંજાબ - પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), હરનૂર સિંહ, અનમોલપ્રીત સિંહ, નમન ધીર, રમનદીપ સિંહ, ક્રિશ ભગત, સુખદીપ બાજવા, ગુરનૂર બ્રાર, અર્શદીપ સિંહ, ઉદય સહારન, મયંક માર્કંડે.
