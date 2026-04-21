કોના કારણે હાર્યું ગુજરાત ટાઈટન્સ ? જાણો કેપ્ટન ગિલે કોને ગણાવ્યો હારનો જવાબદાર
Shubman Gill Statement : IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 99 રને હરાવ્યું. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા કુલ 199 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ 100 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. મેચ બાદ ગુજરાતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે હારના કારણો જણાવ્યા હતા.
Shubman Gill Statement : IPL 2026ની 30મી મેચમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 99 રનથી કારમી હાર બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સનો કેપ્ટન શુભમન ગિલ નિરાશ દેખાતો હતો. 200 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ગુજરાતની આખી ટીમ માત્ર 100 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશનમાં ગિલે સ્વીકાર્યું કે તેમની ટીમે બોલિંગ અને વ્યૂહરચનામાં ઘણી ભૂલો કરી હતી. જેના કારણે તેમને આખરે મોટી કિંમત ચૂકવવી પડી.
શુભમન ગિલે બોલરો પર ઢોળ્યો દોષનો ટોપલો
બોલિંગ પ્રદર્શન અને પિચ પર બોલતા શુભમન ગિલે કહ્યું કે, સાચું કહું તો મને લાગે છે કે અમે મિડલ ઓવરો દરમિયાન ઘણા બધા રન આપ્યા. આવી વિકેટ પર 160-170 રનનો સ્કોર પૂરતો હોત. પિચ થોડી ધીમી હતી અને બોલ અપેક્ષા મુજબ બેટ પર આવી રહ્યો નહોતો. મને લાગે છે કે અમે મિડલ ઓવરો દરમિયાન સતત યોગ્ય લેન્થ પર બોલિંગ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા જે અમારે ચોક્કસપણે કરવું જોઈતું હતું.
શુભમન ગિલે વાપસીની આશા વ્યક્ત કરી
હાર છતાં ગિલે તેને શીખવાના અનુભવ તરીકે જોવાનું પસંદ કર્યું છે. ડ્યુની અસરની ચર્ચા કરતા તેણે સ્પષ્ટતા કરી કે પિચની સ્થિતિમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો નથી. મને લાગે છે કે બંને ઇનિંગ્સ દરમિયાન પિચ મોટાભાગે સમાન રહી. જો કોઈ ફેરફાર થયો હોય, તો બીજી ઇનિંગ્સમાં મેદાન પર ડ્યુની હાજરીને કારણે બેટિંગ માટેની પરિસ્થિતિઓ ખરેખર થોડી સારી થઈ, આ અમારા માટે માત્ર એક નાનો આંચકો છે, પરંતુ અમે આ મેચમાંથી ઘણું શીખ્યા છીએ. અમારી આગામી કેટલીક મેચો બહાર છે અને મને વિશ્વાસ છે કે અમે મજબૂત રીતે પાછા ફરીશું અને જીત તરફ પાછા ફરીશું.
તિલક વર્માએ સદી ફટકારી
આ મેચમાં ગુજરાતના બોલરોએ તિલક વર્માની ધમાકેદાર સદી સામે હાર માની લીધી, જેણે આખરે મેચનું પરિણામ નક્કી કર્યું. શુભમન ગિલ માટે હવે સૌથી મોટો પડકાર એ રહેશે કે તે પોતાની ટીમને આ મનોબળ તોડનારી હારમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરે અને આગામી મેચો માટે નવી વ્યૂહરચના ઘડે, જેથી પોઈન્ટ ટેબલમાં તેમનું સ્થાન મજબૂત રહે.
