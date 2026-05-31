'સિલેક્શન મારા હાથમાં નથી...' T20 ટીમમાંથી બહાર થવા પર શુભમન ગિલનું છલકાયું દર્દ

Shubman Gill : IPL 2026માં બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર શુભમન ગિલે હવે ભારતીય T20 ટીમમાં વાપસી અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ગુજરાત ટાઇટન્સને ફાઇનલમાં પહોંચાડનાર ગિલે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તે સતત તેની રમત પર કામ કરી રહ્યો છે અને જો તેને તક આપવામાં આવે તો તે ભારતીય ટીમ માટે રમવા માટે તૈયાર છે.
Shubman Gill : ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે IPL 2026માં પોતાની બેટિંગથી ધમાલ મચાવી છે અને પોતાની ટીમને ફાઇનલ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. IPLમાં શુભમને 15 ઇનિંગ્સમાં 48.13ની સરેરાશથી 722 રન બનાવ્યા છે. તેણે સાબિત કર્યું છે કે તે ફક્ત ભવિષ્યનું જ નહીં, પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટના વર્તમાનનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. છતાં આટલા શાનદાર પ્રદર્શન છતાં એક પ્રશ્ન હજુ પણ ઉભો છે શું શુભમન ભારતીય T20 ટીમમાં વાપસી કરશે ?
T20માં ભારતીય ટીમ માટે રમવા તૈયાર
IPL 2026ની ફાઇનલ પહેલા આયોજિત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જ્યારે આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, શુભમન ગિલે ખચકાટ વિના જવાબ આપ્યો. તેણે સ્વીકાર્યું કે T20 ક્રિકેટમાં તેનો અગાઉનો કાર્યકાળ ખાસ સફળ રહ્યો ન હતો, પરંતુ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે તે સતત પોતાને સુધારવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. જો મને T20 ટીમ માટે પસંદ કરવામાં આવે તો મને આનંદ થશે, શુભમન કહે છે. હું મારા રમત પર સતત કામ કરવા માંગુ છું. હું બધા ફોર્મેટમાં વધુ સારો બેટ્સમેન બનવાની ઇચ્છા રાખું છું પછી ભલે તે T20 હોય, ODI હોય કે ટેસ્ટ.
શુભમન ગિલ છેલ્લે ડિસેમ્બર 2025માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણે રમાયેલી T20 શ્રેણીમાં રમ્યો હતો. તે સમયે તેને ટીમમાં બીજી તક આપીને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ તેને ત્રણેય ફોર્મેટમાં કાયમી ખેલાડી તરીકે સ્થાપિત કરવા માંગે છે. જો કે, આ નિર્ણય આખરે ટીમના એકંદર સંયોજનના ભોગે આવ્યો. તે સમયે, સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માની ઓપનિંગ જોડી શાનદાર ફોર્મમાં હતી. બંને સતત ઇનિંગ્સને વિસ્ફોટક શરૂઆત આપી રહ્યા હતા, પરંતુ શુભમનની વાપસી બાદ સેમસનને તેના માટે જગ્યા ખાલી કરવી પડી.
શુભમન ગિલ કેમ બહાર થયો હતો ?
જોકે, તક મળવા છતાં શુભમન ગિલ અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ગયા વર્ષે રમાયેલી 15 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તે ફક્ત 291 રન બનાવી શક્યો. તેની સરેરાશ માત્ર 24.25 હતી અને સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે તે એક પણ અડધી સદી નોંધાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. આ જ કારણ છે કે તે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નહીં.