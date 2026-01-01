Prev
આ ક્રિકેટર પર તૂટી પડ્યો દુઃખોનો પહાડ, ઘરમાં છવાયો શોકનો માહોલ, ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે આ દિવસ

વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક અને ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટના પ્રભાવશાળી ખેલાડી સિકંદર રઝાના ઘરે શોકનો માહોલ છવાયો છે. તેના નાના ભાઈ મુહમ્મદ મહદીનું 29 ડિસેમ્બરના રોજ અવસાન થયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:06 AM IST

વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક અને ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટના પ્રભાવશાળી ખેલાડી સિકંદર રઝા પર દુ:ખોનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. T20 કેપ્ટનના નાના ભાઈ મોહમ્મદ મહદીનું સોમવાર, 29 ડિસેમ્બરના રોજ માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું. તેના ભાઈના નિધનથી સિકંદર રઝા શોકમાં ડૂબી ગયો છે. મહદીને મંગળવારે હરારેના વોરેન હિલ્સ કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવ્યો હતો.

કેવી રીતે થયું મોત ?

ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ બોર્ડે રઝાના ભાઈના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે મહદી હિમોફિલિયાથી પીડાતો હતો, જે એક દુર્લભ જેનેટિક બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડરછે જેમાં લોહી યોગ્ય રીતે ગંઠાઈ શકતું નથી. ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે મહદીનું મૃત્યુ તાજેતરની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે થયું હતું. ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે મહદીના અકાળ અવસાન પર રઝા અને તેના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી.

ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ બોર્ડે નિવેદન બહાર પાડ્યું

ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું, "ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ (ZC) ઝિમ્બાબ્વે T20 કેપ્ટન સિકંદર રઝા અને તેના પરિવાર પ્રત્યે તેમના પ્રિય નાના ભાઈ મુહમ્મદ મહદીના અકાળ અવસાન પર હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરે છે, જેનું 29 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ હરારેમાં 13 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. મુહમ્મદ મહદી હિમોફિલિયાથી પીડાતા હતા અને તાજેતરની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે દુઃખદ અવસાન થયું છે."

નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "મહદીને 30 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ હરારેના વોરેન હિલ્સ કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવ્યો હતો. આ અત્યંત મુશ્કેલ સમયમાં ZC બોર્ડ, મેનેજમેન્ટ, ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ સિકંદર રઝા અને તેમના પરિવાર સાથે એકતામાં ઉભા છે. અલ્લાહ તેમને દિલાસો અને હિંમત આપે અને મુહમ્મદ મહદીના આત્માને શાંતિ આપે." સિકંદર રઝા આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરતા જોવા મળશે.

