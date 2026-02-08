Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 World Cup: વેકેશન પર જવાનો હતો સિરાજ, પછી એક ફોન આવ્યો અને મચાવી ધમાલ

IND vs USA: ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારતીય ટીમે પોતાની પ્રથમ મેચમાં અમેરિકાને 29 રને હરાવ્યું પરંતુ આ જીત મુશ્કેલથી ટીમને મળી છે. ભારતની જીતમાં સિરાજની મહત્વની ભૂમિકા રહી, જેને હર્ષિત રાણા ઈજાગ્રસ્ત થતાં ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:59 AM IST

Trending Photos

T20 World Cup: વેકેશન પર જવાનો હતો સિરાજ, પછી એક ફોન આવ્યો અને મચાવી ધમાલ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપમાં જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. પરંતુ આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ સિવાય ભારતના બધા બેટરો ફ્લોપ રહ્યાં હતા. એક સમયે ભારતે 77 રનમાં છ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. સૂર્યકુમારની ઈનિંગની મદદથી ભારતીય ટીમ 160 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. ભારતની આ જીતમાં મોહમ્મદ સિરાજે પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મોહમ્મદ સિરાજનું આ પ્રદર્શન ખાસ છે કારણ કે તે ટીમમાં સામેલ નહોતો, પરંતુ અચાનક એક કોલ આવ્યો અને સિરાજના તમામ અન્ય પ્લાન રદ્દ થઈ ગયા હતા.

ટીમ ઈન્ડિયાની જીત બાદ સૂર્યાને શ્રેય આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેનો તે હકદાર છે, પરંતુ સિરાજે બધાનું દિલ જીતી લીધું છે. હકીકતમાં સિરાજ ટી20 વિશ્વકપની ટીમમાં સામેલ નહોતો. પરંતુ હર્ષિત રાણા ઈજાગ્રસ્ત થતાં સિરાજને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકા સામે મેચ પહેલા જસપ્રીત બુમરાહ બીમાર હોવાને કારણે સિરાજને મેચ રમવાની પણ તક મળી. જો આ બધુ ન થયું હોત તો સિરાજનો પ્લાન વેકેશન પર જવાનો હતો અને તે સ્પેન જઈ પોતાની પસંદગીની ફુટબોલ ક્લબ રિયલ મેડ્રિડની મેચ જોવાનો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

Mohd. Siraj and Arshdeep Singh strike early to give #TeamIndia a perfect start!

— BCCI (@BCCI) February 7, 2026

ટીમ ઈન્ડિયાની જીત બાદ સિરાજે ખુલાસો કર્યો કે કઈ રીતે 2 દિવસ પહેલા કેપ્ટન સૂર્યાના એક ફોન કોલે બધુ બદલી નાખ્યું. ભારતીય બોલરે કહ્યુ, ''સૂર્યાએ કહ્યુ- મિયાં બેગ પેક કરો અને આવી જા. મેં તેને કહ્યું ભાઈ મજાક ન કરો કારણ કે આ થવાનું નથી. પરંતુ તેણે કહ્યું- હું સાચુ કહું છું રેડી થઈ જાય. ત્યારબાદ ઓઝા ભાઈ (સિલેક્ટર પ્રજ્ઞાન ઓઝા) નો કોલ આવ્યો. 15 ફેબ્રુઆરીએ રિયલ મેડ્રિડની એક મેચ છે, તે હું જોવા જવાનો હતો અને પછી રમઝાન હતો પરંતુ આ બધુ ઉપરવાળાએ લખ્યું છે.

મેચની વાત કરીએ તો વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારતે અમેરિકાને 29 રને હરાવ્યું છે. આ જીતનો હીરો સૂર્યકુમાર રહ્યો, જેણે 77 રન પર છ વિકેટ પડ્યા બાદ સ્કોર 161 સુધી પહોંચાડ્યો હતો. કેપ્ટને 49 બોલમાં 84 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ સિરાજે પોતાની શરૂઆતી 2 ઓવરમાં અમેરિકાને બે ઝટકા આપી બેકફૂટ પર ધકેલી દીધું હતું. અંતમાં અમેરિકાની ટીમ 132 રન બનાવી શકી હતી. સિરાજે 4 ઓવરમાં 29 રન આપી ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
india vs usa world cup matchMohammed Siraj

Trending news