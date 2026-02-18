Prev
T20 વર્લ્ડ કપની આગામી મેચ નહીં રમે જસપ્રીત બુમરાહ ? ટીમ ઈન્ડિયાના કોચે આપી મોટી અપડેટ

ટીમ ઈન્ડિયાએ સુપર-8માં સ્થાન મેળવી લીધું છે. ભારતીય ટીમ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે જસપ્રીત બુમરાહ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:42 AM IST

ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના સુપર-8માં પહોંચી ગઈ છે, પરંતુ બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને નેધરલેન્ડ્સ સામેની અંતિમ ગ્રુપ A મેચ માટે આરામ આપવામાં આવશે નહીં. રવિવારે પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં બુમરાહએ સૈમ અયુબ અને કેપ્ટન સલમાન અલી આગાની મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે પાકિસ્તાનનો 61 રનથી પરાજય થયો હતો.

બુમરાહને આરામ આપવામાં આવશે ?

BCCIની સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ ટીમ બુમરાહના વર્કલોડનું કાળજીપૂર્વક સંચાલન કરી રહી છે અને તેને સમયાંતરે આરામ આપવામાં આવે છે. જોકે, કોટકે મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે, મને નથી લાગતું કે બુમરાહને આરામ આપવામાં આવે. અમે તેના પર પછી નિર્ણય લઈશું.

તેમણે અભિષેક શર્માની ફિટનેસ વિશે સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી. અભિષેક પેટની સમસ્યાને કારણે નામિબિયા સામેની મેચ ચૂકી ગયો હતો પરંતુ પાકિસ્તાન સામે શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો. કોટકે કહ્યું, તેની તબિયત સારી નહોતી. છેલ્લી મેચમાં તે પહેલી ઓવરમાં જ આઉટ થઈ ગયો હતો. અમે વધુ પડતું વિશ્લેષણ કરવા માંગતા નથી. તે હવે ઠીક છે.

ઈશાન કિશનની પ્રશંસા

તેમણે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, તે શરૂઆતથી જ કિશનનો આત્મવિશ્વાસ તેમની તાકાત રહ્યો છે, અને આ માનસિકતા જ તેમને T20 ક્રિકેટમાં અલગ પાડે છે. વર્લ્ડ કપની શરૂઆતથી અમે જોયું છે કે કોઈપણ ટીમ કોઈપણ ટીમને હરાવી શકે છે અને તેથી જ દરેક મેચ મહત્વપૂર્ણ છે.

