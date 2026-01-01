6, 6, 6, 6, 6, 6... છ બોલમાં 6 છગ્ગા, CSK-MIના સ્ટાર બેટ્સમેનોએ મચાવી તબાહી
દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 T20 લીગમાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ વિસ્ફોટક બેટિંગ જોવા મળી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જોડી શેરફેન રૂધરફોર્ડ અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે બુધવારે રાત્રે તબાહી મચાવી હતી. સાથે મળીને તેઓએ બે ઓવરમાં સતત છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકારીને ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.
દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 T20 લીગમાં શેરફેન રુધરફોર્ડ અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે ધમાકેદાર બેટિંગ કરી. તેમની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સે પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સે સિઝનની તેમની પ્રથમ જીત અપાવી. પ્રિટોરિયાએ MI કેપટાઉનને 85 રનથી હરાવ્યું. IPLમાં રુધરફોર્ડ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI)નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને બ્રેવિસ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
ટોસ જીત્યા પછી પ્રિટોરિયાના કેપ્ટન કેશવ મહારાજે પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. એક સમયે તેમની ટીમ 5.3 ઓવરમાં 38 રનમાં 3 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ સંઘર્ષ કરી રહી હતી. ત્યાંથી શાઈ હોપ અને વિહાન લ્યુબે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને ટીમને 14.4 ઓવરમાં 126 રન સુધી પહોંચાડી. ટીમને ચોથો ઝટકો શાઈ હોપના રૂપમાં લાગ્યો, જે 30 બોલમાં 45 રન બનાવીને આઉટ થયા. લ્યુબે 36 બોલમાં 60 રન બનાવીને ટીમને સ્થિર કરી. લ્યુબે 16મી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર આઉટ થયો. પ્રિટોરિયાનો સ્કોર 15.3 ઓવરમાં 5 વિકેટે 134 રન સુધી પહોંચી ગયો. એવું લાગતું હતું કે ટીમ મહત્તમ 180 રન સુધી પહોંચી જશે, પરંતુ પછી જે થયું તે અવિશ્વસનીય હતું.
રુધરફોર્ડ અને બ્રુઇસનું તોફાન
રુધરફોર્ડ અને બ્રુઇસે અહીંથી ઈનિંગ સંભાળી. રુધરફોર્ડે 15 બોલમાં અણનમ 47 રન (છ છગ્ગા) બનાવ્યા. બંનેએ સાથે મળીને 30 બોલમાં 86 રન ઉમેર્યા. બ્રુઇસે 13 બોલમાં અણનમ 36 રન બનાવ્યા. તેઓએ છ બોલમાં છ છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. આ 18મી અને 19મી ઓવરમાં બન્યું. બ્રેવિસે 18મી ઓવરના પાંચમા અને છઠ્ઠા બોલમાં કોર્બિન બોશને સતત બે છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ રૂથરફોર્ડ 19મી ઓવરમાં સ્ટ્રાઈક પર આવ્યો અને ડ્વેઈન પ્રિટોરિયસના પહેલા ચાર બોલમાં સતત ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી તેણે છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા.
Rutherford and Brevis - a six-hitting exhibition 🔥🔥🔥#BetwaySA20 #MICTvPC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/BAsLwJ91jv
— Betway SA20 (@SA20_League) December 31, 2025
રૂથરફોર્ડે બોલિંગમાં પણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું
રૂથરફોર્ડે ત્રણ ઓવરમાં 24 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી. આ તેની કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન છે. તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો. MI કેપ ટાઉન 14.2 ઓવરમાં 135 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેમાં રાયન રિકેલ્ટન 33 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ મેચમાં MI કેપ ટાઉનનો આ બીજો પરાજય છે, જેમાં એક મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ. તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છઠ્ઠા સ્થાને છે.
