આ ખુંખાર ફાસ્ટ બોલરે રચ્યો ઈતિહાસ, એક ઝટકામાં ચકનાચૂર કર્યો મલિંગાનો 9 વર્ષ જૂનો મહારેકોર્ડ

Nuwan Thushara: શ્રીલંકાએ સુપર 4 માટે ક્વોલિફાઇંગ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે રાશિદ ખાનની કેપ્ટનશીપ હેઠળની અફઘાનિસ્તાનની ટીમ સુપર 4ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. શ્રીલંકાની જીતથી બાંગ્લાદેશ પણ સુપર 4 માટે ક્વોલિફાય થયું છે. શ્રીલંકાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન કુસલ મેન્ડિસ મેચનો હીરો રહ્યો. આ ધાકડ બેટ્સમેને અફઘાનિસ્તાનના મોહમ્મદ નબીની તોફાની ઇનિંગ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું.

આ ખુંખાર ફાસ્ટ બોલરે રચ્યો ઈતિહાસ, એક ઝટકામાં ચકનાચૂર કર્યો મલિંગાનો 9 વર્ષ જૂનો મહારેકોર્ડ

Nuwan Thushara: એશિયા કપ 2025ના ગ્રુપ Bના છેલ્લા લીગ મેચમાં શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાનને હરાવી સુપર 4માં પહોંચ્યું છે. ગુરુવારે અબુ ધાબીના શેખ ઝાયદ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલ મેચમાં કુસલ મેન્ડિસની શાનદાર ફિફ્ટીના કારણે શ્રીલંકાએ  6 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. આ હાર સાથે અફઘાનિસ્તાન એશિયા કપ 2025માંથી બહાર થઈ ગયું છે. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાની ટીમે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 169 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમે 18.4 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવીને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

આ ખુંખાર ફાસ્ટ બોલરે રચ્યો ઇતિહાસ
શ્રીલંકાના રાઈટ હેન્ડ ફાસ્ટ બોલર નુવાન તુષારાએ આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનની બેટિંગ લાઇન-અપની કમર તોડી નાખી હતી. 31 વર્ષીય આ બોલરે 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. નુવાન તુષારાએ ગુરબાઝ, અટલ, જન્નત અને રાશિદ ખાનની વિકેટ લીધી હતી. નુવાન તુષારાએ આ દરમિયાન એશિયા કપ T20માં શ્રીલંકા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ બોલિંગનો રેકોર્ડ તોડીને ઇતિહાસ પણ રચ્યો છે. નુવાન તુષારાની પહેલા એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં શ્રીલંકા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ બોલિંગનો રેકોર્ડ લસિથ મલિંગાના નામે હતો.

નુવાન તુષારાએ તોડ્યો લસિથ મલિંગાનો 9 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ
લસિથ મલિંગાએ 25 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ મીરપુરમાં UAE સામે રમાયેલ એશિયા કપ T20 2016ના મેચમાં શ્રીલંકાની ટીમ માટે 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી. એશિયા કપ 2022ના T20માં પ્રમોદ મદુશને 11 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ દુબઈમાં પાકિસ્તાન સામે 4 ઓવરમાં 34 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી. નુવાન તુષારાએ અફઘાનિસ્તાનની ઇનિંગની ત્રીજી ઓવરના પહેલા બોલે રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝને આઉટ કરીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું હતું.

નુવાન તુષારાએ લીધી 4 વિકેટ
રહમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ આઠ બોલમાં 14 રન બનાવીને કુસલ પરેરાના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. તુષારાએ તે જ ઓવરના છેલ્લા બોલ પર કરીમ જન્નતને આઉટ કર્યો. કરીમ જન્નત ત્રણ બોલમાં ફક્ત એક રન બનાવી શક્યો હતો. મેચની પોતાની ત્રીજી ઓવરમાં નુવાન તુષારાએ સેદિકુલ્લાહ અટલને બોલ્ડ કર્યો. સેદિકુલ્લાહ અટલએ 14 બોલનો સામનો કર્યો અને બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 18 રન બનાવ્યા. નુવાન તુષારાએ રાશિદ ખાનને આઉટ કરીને પોતાની વિકેટોની ચાર વિકેટ પૂર્ણ કરી. રાશિદ 24 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

એશિયા કપ T20માં શ્રીલંકા માટે બેસ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન
1. નુવાન તુષારા - 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 4 વિકેટ (18 સપ્ટેમ્બર, 2025)
2. લસિથ મલિંગા - 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 4 વિકેટ (25 ફેબ્રુઆરી, 2016)
3. પ્રમોદ મદુશન - 4 ઓવરમાં 34 રન આપીને 4 વિકેટ (11 સપ્ટેમ્બર, 2022)
4. નુવાન કુલશેખરા - 4 ઓવરમાં 10 રન આપીને 3 વિકેટ (25 ફેબ્રુઆરી, 2016)
5. વાનિન્દુ હસરંગા - 4 ઓવરમાં 21 રન આપીને 3 વિકેટ (9 સપ્ટેમ્બર, 2022)

એશિયા કપ T20માં કોઈપણ બોલર દ્વારા બેસ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન
1. ભુવનેશ્વર કુમાર - 4 ઓવરમાં 4 રન આપીને 5 વિકેટ (8 સપ્ટેમ્બર, 2022)
2. કુલદીપ યાદવ - 2.1 ઓવરમાં 7 રન આપીને 4 વિકેટ (10 સપ્ટેમ્બર, 2025)
3. શાદાબ ખાન - 2.4 ઓવરમાં 8 રન આપીને 4 વિકેટ (2 સપ્ટેમ્બર, 2022)
4. મોહમ્મદ નબી - 4 ઓવરમાં 17 રન આપીને 4 વિકેટ (22 ફેબ્રુઆરી, 2016)
5. નુવાન તુષારા - 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 4 વિકેટ (18 સપ્ટેમ્બર, 2025)
6. જુનૈદ સિદ્દીકી - 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 4 વિકેટ (17 સપ્ટેમ્બર, 2025)
7. જુનૈદ સિદ્દીકી - 4 ઓવરમાં 23 રન આપીને 4 વિકેટ (15 સપ્ટેમ્બર, 2025)

