શ્રીલંકાએ કર્યો કાંગારૂઓનો શિકાર, ઓસ્ટ્રેલિયા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર! નિસાંકાએ ફટકારી ઐતિહાસિક સદી

Australia vs Sri Lanka: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયાની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. સોમવારે પલ્લેકેલેમાં રમાયેલા મેચમાં શ્રીલંકાએ શાનદાર જીત નોંધાવીને પોતે સુપર-8માં જગ્યા પાકી કરી લીધી છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહારનો રસ્તો બતાવી દીધો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:05 PM IST
  • આ જીત સાથે શ્રીલંકા સુપર-8માં પહોંચનારી પાંચમી ટીમ બની
  • ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધવાની આશા હવે નહિવત
  • નિસાંકાએ માત્ર 52 બોલમાં અણનમ 100 રન ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો

Australia vs Sri Lanka: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયાની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. સોમવારે પલ્લેકેલેમાં રમાયેલા મેચમાં શ્રીલંકાએ શાનદાર જીત નોંધાવીને પોતે સુપર-8માં જગ્યા પાકી કરી લીધી છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહારનો રસ્તો બતાવી દીધો છે. ગ્રુપ-બીમાં હવે સુપર-8માં જગ્યા બનાવવા માટે ઝિમ્બાબ્વેને માત્ર એક જીતની જરૂર છે. શ્રીલંકા પહેલા ઝિમ્બાબ્વેએ પણ ઓસ્ટ્રેલિયાને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. સુપર-8માં પહોંચવા માટે હવે ઓસ્ટ્રેલિયાને કોઈ ચમત્કારની જરૂર પડશે. જો ઝિમ્બાબ્વે 17 ફેબ્રુઆરીએ આયર્લેન્ડ અથવા તો છેલ્લી ગ્રુપ મેચમાં શ્રીલંકા બેમાંથી કોઈપણ એકને હરાવી દેશે, તો તેઓ સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય થઈ જશે.

રેકોર્ડ બ્રેક રન ચેઝ
પલ્લેકેલેમાં રમાયેલા મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 181 રન બનાવ્યા હતા. તેના જવાબમાં શ્રીલંકાએ માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 18 ઓવરમાં ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. શ્રીલંકા માટે આ જીત ઐતિહાસિક છે, કારણ કે આ પહેલા તેમણે ક્યારેય T20 વર્લ્ડ કપમાં આટલા મોટા ટાર્ગેટનો પીછો કર્યો નહોતો.

પથુમ નિસાંકાએ ફટકારી ઐતિહાસિક સદી
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આ શાનદાર જીતના હીરો પથુમ નિસાંકા રહ્યા છે, જેમણે શ્રીલંકાની જીતની ગાથા લખી. પથુમ નિસાંકાએ 52 બોલમાં 100 રનની અદભૂત ઇનિંગ રમી હતી. આ સાથે જ પથુમ નિસાંકા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના પ્રથમ સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યા બાદ શ્રીલંકા સુપર-8 સ્ટેજમાં પહોંચનારી પાંચમી ટીમ બની ગઈ છે. તેમના પહેલા સાઉથ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ પોતાની સીટ કન્ફર્મ કરી ચૂક્યા છે.

નિસાંકા-મેન્ડિસ વચ્ચે 97 રનની પાર્ટનરશિપ
શ્રીલંકાની જીતમાં પથુમ નિસાંકાની સાથે કુસલ મેન્ડિસનું પણ મહત્વનું યોગદાન રહ્યું હતું. બન્ને વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 66 બોલમાં 97 રનની મેચ વિનિંગ પાર્ટનરશિપ થઈ હતી. મેન્ડિસ 51 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, પરંતુ નિસાંકાએ કાંગારૂ બોલરોની ધોલાઈ ચાલુ રાખી હતી અને અંત સુધી અણનમ રહ્યો હતો. પવન રત્નાયકેએ પણ 15 બોલમાં 28 રનનું મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું.

Sri Lanka vs Australiat20 world cup 2026Pathum Nissankaટી20 વર્લ્ડ કપ 2026શ્રીલંકા vs ઓસ્ટ્રેલિયા

