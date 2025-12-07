34 ચોગ્ગા, 14 છગ્ગા... આયુષ-અભિષેક કરતા પણ ખતરનાક બેટ્સમેન SMATમાં બન્યો રન મશીન
SMAT 2025 Most Runs: હાલમાં ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં T20 ટૂર્નામેન્ટ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025-26ની ધૂમ છે. આ સિઝનમાં એક અજાણ્યા બેટ્સમેને કમાલની બેટિંગ કરી છે. આ ખેલાડી લગભગ દરેક મેચમાં રનોનો વરસાદ કરી રહ્યો છે.
SMAT 2025 Most Runs: T20 ક્રિકેટના નંબર વન બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા અને IPL 2025માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે ડેબ્યૂ કરનાર આયુષ મ્હાત્રેએ છેલ્લા કેટલાક સમયમાં ઘણી ચર્ચામાં છે. અભિષેક જ્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની છાપ છોડી ચૂક્યો છે, તો ત્યાં આયુષે પહેલા ઘરેલું પછી IPL અને ત્યારબાદ ભારત માટે અંડર-19 સ્તરે કમાલ કરી ચૂક્યો છે. આ બન્ને T20ના સ્ટાર ખેલાડીઓ છે, પરંતુ હાલમાં ચાલી રહેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025-26માં એક અજાણ્યા બેટ્સમેને આ બન્નેને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. આ ખેલાડી એક રીતે રન મશીન બની ગયો છે અને લગભગ દરેક મેચમાં બોલરોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે આ ટૂર્નામેન્ટમાં લીડ રન સ્કોરર છે.
અહીં જે ખેલાડીની વાત થઈ રહી છે તે બીજો કોઈ નહીં પણ ઉત્તરાખંડ ટીમના કેપ્ટન કુણાલ ચંદેલા છે, જે હાલમાં જોરદાર ફોર્મમાં ચાલી રહ્યા છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025-26માં 6 મેચ પછી જો કોઈ બેટ્સમેને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે તો તે ચંદેલા જ છે. કુણાલ ચંદેલાએ 6 મેચમાંથી 4 ઇનિંગ્સમાં અડધી સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. તેની 6 ઇનિંગ્સ આ પ્રમાણે રહી છે: 88, 94, 47, 8, 55, 51.
અભિષેક શર્મા અને આયુષ મ્હાત્રેને આ બાબતમાં છોડ્યા પાછળ
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં કુણાલ ચંદેલા, અભિષેક શર્મા અને આયુષ મ્હાત્રે આ ત્રણેય 6-6 મેચ રમી ચૂક્યા છે. ચંદેલાએ જ્યાં 57.16ની એવરેજથી 343 રન બનાવ્યા છે, તો ત્યાં આયુષ એટલી જ મેચોમાં 325 રન બનાવી શક્યો છે. અભિષેકે આટલી મેચ રમીને 304 રન કર્યા છે. આ ત્રણેયમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા ફટકારવાના મામલે પણ ચંદેલા સૌથી આગળ છે. તેણે 35 ચોગ્ગા લગાવ્યા છે, જ્યારે આયુષના બેટમાંથી 20 ચોગ્ગા અને અભિષેકે 27 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ આંકડાઓ આગળની મેચોમાં બદલાઈ પણ શકે છે, પરંતુ હાલમાં ચંદેલા સૌથી આગળ છે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025-26 માં સૌથી વધુ રન
1. કુણાલ ચંદેલા (ઉત્તરાખંડ)- 6 મેચમાં 343 રન
2. આયુષ મ્હાત્રે (મુંબઈ)- 6 મેચમાં 325 રન
3. અભિષેક શર્મા (પંજાબ)- 6 મેચમાં 304 રન
4. આર. સ્મરણ (કર્ણાટક)- 6 મેચમાં 295 રન
5. યશવર્ધન દલાલ (હરિયાણા)- 6 મેચમાં 288 રન
કોણ છે કુણાલ ચંદેલા?
કુણાલ ચંદેલા રાઈટી બેટ્સમેન છે. કુણાલ ઉત્તરાખંડ માટે ઘરેલું ક્રિકેટ રમે છે. કુણાલ ચંદેલા આ પહેલા દિલ્હી માટે પણ રમી ચૂક્યો છે. 31 વર્ષના આ બેટ્સમેનનો જન્મ દિલ્હીમાં થયો હતો. ફર્સ્ટ ક્લાસની 43 મેચોમાં કુણાલ ચંદેલાએ 5 સદી અને 14 ફિફ્ટીના દમ પર 2389 રન બનાવી ચૂક્યો છે. લિસ્ટ Aની 29 મેચોમાં 1040 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે T20ની 32 મેચોમાં 883 રન બનાવ્યા છે.
