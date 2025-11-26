Prev
પલાશ સાથે લગ્ન કેન્સલ થયા પછી સ્મૃતિ મંધાનાનો જૂનો વીડિયો વાયરલ, શું ખરેખર ખૂલી ગયું રહસ્ય?

Smriti Mandanna Old Video: ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલ આ દિવસોમાં અહેવાલોમાં છે. તેમના લગ્ન કેન્સલ કરવામાં આવ્યા છે. આ વચ્ચે સ્મૃતિનો એક જૂનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:50 AM IST

Smriti Mandanna Old Video: સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલ હાલમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. આ કપલ 23 નવેમ્બરના રોજ લગ્નના બંધનમાં બંધાવાનું હતું, પરંતુ હાલ તેના લગ્ન કેન્સલ કરી દેવાામં આવ્યા છે. સ્મૃતિના પિતાની અચાનક તબિયત લથડતાં લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. લગ્ન કેન્સલ કર્યા બાદ ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી પોસ્ટ્સ ડિલીટ થતાં ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. અનેક પ્રકારની વાતો સામે આવી રહી છે. આ વચ્ચે હવે સ્મૃતિનો જૂનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં તે કહી રહી છે કે તેને કેવો પતિ જોઈએ.

સ્મૃતિ મંધાના એક વખત અમિતાભ બચ્ચનના ક્વિઝ રિયાલિટી શો KBC (કૌન બનેગા કરોડપતિ) માં ક્રિકેટર ઈશાન કિશન સાથે ગઈ હતી. શો દરમિયાન એક ચાહકે સ્મૃતિને પૂછ્યું હતું કે તે તેના ભાવિ પતિમાં કઈ ગુણવત્તા ઈચ્છે છે.

હવે, પલાશની માતા અમિતા મુછલે આ મુદ્દે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને ખુલાસો કર્યો છે કે સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલના લગ્ન કેમ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા.

 

 

પલાશ અને સ્મૃતિના લગ્ન શા માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા?
અમિતાએ ખુલાસો કર્યો કે સ્મૃતિના પિતા સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય પલાશે જ લીધો હતો. તેણે કહ્યું, "પલાશ કાકા સાથે ખૂબ જ લગાવ ધરાવે છે...તેઓ સ્મૃતિ કરતાં પણ નજીક છે. જ્યારે તેને આ સમાચાર મળ્યા, ત્યારે પલાશે સ્મૃતિ સમક્ષ નિર્ણય લીધો કે તે કાકા સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી લગ્નની પ્રતિજ્ઞા નહીં લે."

સ્મૃતિએ આપ્યો હતો આ જવાબ
આ સવાલ સાંભળીને સ્મૃતિ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને કહે છે કે મેં આ પ્રકારના સવાલોની અપેક્ષા રાખી નહોતી. સ્મૃતિએ કહ્યું હતું "સારો છોકરો હોવો જોઈએ, તે ખૂબ જ જરૂરી છે." ત્યાર બાદ બિગ બીએ પૂછ્યું કે સારા છોકરાથી તેનો શું મતલબ છે. તેના પર સ્મૃતિએ કહ્યું "તે કેરિંગ હોવો જોઈએ અને મારી સ્પોર્ટ્સને સમજે. આ બે ગુણવત્તા તે વ્યક્તિમાં ચોક્કસ હોવી જોઈએ કારણ કે હું તેમને વધારે સમય આપી શકીશ નહીં. આ વસ્તુઓને તે સમજે અને તેમની કાળજી રાખે. આ બંને વસ્તુઓ ટોચની પ્રાથમિકતા છે."

લગ્ન થયા કેન્સલ
સ્મૃતિના મેનેજરે લગ્નના દિવસે પુષ્ટિ કરી હતી કે ક્રિકેટર ઈચ્છે છે કે પહેલા તેના પિતા સ્વસ્થ થાય ત્યારબાદ લગ્ન થશે. લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. વળી, સ્મૃતિએ લગ્ન સંબંધિત તમામ ફોટો અને વીડિયો ડિલીટ કરી દીધા છે. તેણે સગાઈની જાહેરાત અને પ્રપોઝલ વીડિયોને પણ પોતાના એકાઉન્ટ પરથી હટાવી દીધા છે.

