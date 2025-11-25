Prev
Smriti-Palash Love Story : ઇવેન્ટમાં મિત્રતા, મેદાન પર પ્રપોઝ, ફિલ્મી છે મંધાના-પલાશની લવસ્ટોરી

Smriti-Palash Love Story : સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં મોટા નામ છે, પરંતુ તેમણે ક્યારેય તેમના સંબંધો જાહેર કર્યા નહીં. છેલ્લે સુધી રહસ્ય એ જ રહ્યું કે શું તેઓ ખરેખર લગ્ન કરવાના છે કે તેમનો સંબંધ ફક્ત મિત્રતાના છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:49 PM IST

Smriti-Palash Love Story : ઇવેન્ટમાં મિત્રતા, મેદાન પર પ્રપોઝ, ફિલ્મી છે મંધાના-પલાશની લવસ્ટોરી

Smriti-Palash Love Story : ભારતની સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના હાલમાં પોતાના અંગત જીવનને લઈને સમાચારમાં છે. 23 નવેમ્બરના રોજ સ્મૃતિ સંગીતકાર પલાશ મુછલ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી હતી. ત્યારે અચાનક સમાચાર આવ્યા કે સ્મૃતિ મંધાનાના પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

પિતાની તબિયતને પગલે સ્મૃતિ મંધાનાએ પોતાના લગ્ન મુલતવી રાખવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો. તેના મેનેજરે મીડિયાને જણાવ્યું કે સ્મૃતિ તેના પિતાની ખૂબ નજીક છે અને જ્યાં સુધી તેઓ સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી લગ્ન ટાળવા માંગે છે. બીજા દિવસે પલાશ મુછલની બહેન પલક મુછલે પુષ્ટિ આપી કે સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા બીમાર છે અને લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે.

સ્મૃતિ અને પલાશની લવસ્ટોરી કેવી રીતે શરૂ થઈ ?

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલની લવસ્ટોરીની વાત કરીએ તો, બંને પહેલીવાર 2019માં મુંબઈમાં એક ઈવેન્ટમાં મળ્યા હતા અને પહેલી જ નજરે આ સ્ટાર ક્રિકેટર પલાશના મનમાં વસી ગઈ. કોમન મિત્રોની મદદથી મિત્રતા શરૂ થઈ અને ધીમે ધીમે પ્રેમમાં પરીણમી.

જુલાઈ 2024માં તેમની પાંચમી વર્ષગાંઠ હતી અને આ ખાસ પ્રસંગે બંનેએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા તેમના સંબંધોને સત્તાવાર બનાવ્યા. તાજેતરમાં જ્યારે ભારતીય મહિલા ટીમ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની, ત્યારે પલાશ સ્ટેડિયમમાં સ્મૃતિ સાથે જોવા મળ્યો હતો. બંને ખૂબ ખુશ હતા.

મેદાન વચ્ચે કર્યું પ્રપોઝ 

થોડા દિવસો પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો આગની જેમ ફેલાઈ ગયો હતો, જેમાં પલાશ મુછલ સ્ટાર ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાને ખૂબ જ રોમેન્ટિક રીતે પ્રપોઝ કરતો જોવા મળ્યો હતો. ક્રિકેટ એ ક્રિકેટર માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રેમ છે તે સમજીને પલાશ સ્મૃતિને પુણેના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ લઈ ગયો અને તેણીને પ્રપોઝ કર્યું. મેદાનની વચ્ચે તેમણે એકબીજાને રિંગ્સ પહેરાવી હતી.

