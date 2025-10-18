વિરાટ અને યુવરાજ બાદ હવે ક્રિકેટ-બોલીવુડની નવી લવસ્ટોરી... દુલ્હન બનશે ટીમ ઇન્ડિયાની ગ્લેમર ગર્લ
બોલીવુડ અને ક્રિકેટનો સંબંધ ઘણો જૂનો છે. ક્રિકેટ જગતની ઘણી લવસ્ટોરી બોલીવુડ સાથે જોડાયેલી છે. ભલે તે વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા હોય, યુવરાજ સિંહ હોય કે હાર્દિક પંડ્યા ઘણા ક્રિકેટરોનો બોલીવુડ સાથે સંબંધ રહ્યો છે. હવે એક નવી લવસ્ટોરી છે, જે મહિલા ક્રિકેટર વિશે છે.
બોલીવુડ અને ક્રિકેટનો સંબંધ ઘણો જૂનો છે. ક્રિકેટ જગતના ઘણા ક્રિકેટરોનો સંબંધ બોલીવુડ સાથે રહ્યો છે. વિરાટ કોહલીથી લઈને યુવરાજ સિંહ સુધીના ક્રિકેટરોની પત્નીઓ બોલિવૂડથી આવે છે. આવી જ વધુ એક બોલીવુડ અને ક્રિકેટની લવસ્ટોરી છે, પરંતુ આ મહિલા ક્રિકેટર અને બોલિવૂડ સ્ટારની છે. ટીમ ઈન્ડિયાની ગ્લેમર ગર્લ સ્મૃતિ મંધાના ટૂંક સમયમાં દુલ્હન બનવા જઈ રહી છે. મંધાના ટૂંક સમયમાં તેના બોયફ્રેન્ડ પલાશ મુછલ સાથે લગ્ન કરશે. પલાશ એક ફિલ્મ નિર્માતા અને સિંગર છે.
6 વર્ષથી ડેટિંગ
પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાનાનો સંબંધ જાહેર થઈ ગયો છે. અહેવાલો અનુસાર, બંને લગભગ 6 વર્ષથી ડેટિંગ કરી રહ્યા છે. ઈન્દોરમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, પલાશે સંકેત આપ્યો કે સ્મૃતિ ટૂંક સમયમાં ઈન્દોરની દુલ્હન બનશે. આ નિવેદન ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે સ્મૃતિ 19 ઓક્ટોબરે ઈંગ્લેન્ડ સામે ઈન્દોરમાં યોજાનારી ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ મેચની તૈયારી કરી રહી છે.
પલાશ મુછલ કોણ છે ?
29 વર્ષીય પલાશ મુછલ મૂળ ઇન્દોરના છે અને બોલીવુડમાં સંગીતકાર અને ફિલ્મ દિગ્દર્શક તરીકે સક્રિય છે. પલાશ તેની ફિલ્મ "રાજુ બાજેવાલા"ના શૂટિંગ માટે ઇન્દોરમાં છે, જે અવિકા ગોર અને ચંદન રોય અભિનીત છે. પલાશની મોટી બહેન, પલક મુછલ, પણ એક સિંગર છે.
મંધાના બેસ્ટ ફોર્મમાં
મંધાના આ દિવસોમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં અડધી સદી ફટકારી. સતત બે સદી સાથે મંધાના આ વર્ષે ODIમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. મહિલા ક્રિકેટમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ ODI રન બનાવવાનો રેકોર્ડ તેના નામે છે. આગામી મેચોમાં મંધાના કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
