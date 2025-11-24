સ્મૃતિ મંધાનાએ સોશિયલ મીડિયા પરથી ડિલીટ કરી સગાઈ અને લગ્ન સંબંધિત બધી પોસ્ટ
Smriti Mandhana Wedding Post: મહિલા ક્રિકેટ સુપરસ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. તેણી તેના મંગેતર પલાશ મુછલ સાથે ખૂબ જ ધામધૂમથી લગ્ન કરવાની હતી, પરંતુ તેના પિતા શ્રીનિવાસની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ. પરિણામે, તેણીએ લગ્ન મુલતવી રાખ્યા અને સોશિયલ મીડિયા પરથી લગ્ન સંબંધિત તમામ ફોટા અને વિડિઓઝ ડિલીટ કરી દીધા.
Smriti Mandhana Wedding Post: ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના હવે તેના લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખ્યા છે. આ દરમિયાન, તેણીએ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સમાંથી પલાશ સાથેના તેના આગામી લગ્ન સંબંધિત તમામ ફોટા અને વિડિઓઝ દૂર કરી દીધા છે.
સ્મૃતિ મંધાનાએ પોસ્ટ્સ ડિલીટ કરી દીધી છે અથવા સેટિંગ્સ બદલી નાખી છે, જેના કારણે તે હવે તેની ટાઇમલાઇન પર દેખાતી નથી. કારણ ગમે તે હોય, તેણીની સગાઈ/લગ્ન ઇવેન્ટ્સના ફોટા અને વિડિઓઝ હવે તેના એકાઉન્ટ પર નથી. એટલું જ નહીં, શ્રેયંકા પાટિલ અને જેમીમા રોડ્રિગ્સ જેવા નજીકના મિત્રો અને સાથી ખેલાડીઓએ પણ સ્ટાર ક્રિકેટરની સગાઈ અને લગ્ન સંબંધિત ફોટા અને વિડિઓઝ ડિલીટ કરી દીધા છે.
સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા હાલમાં કેવા છે?
મંધાના પરિવારે જણાવ્યું છે કે શ્રીનિવાસ મંધાનાની તબિયત સ્થિર છે અને તેઓ નજીકની તબીબી દેખરેખ હેઠળ છે.
સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરે લગ્ન કરવાના હતા
સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરે સંગીતકાર પલાશ મુછલ સાથે લગ્ન કરવાના હતા, પરંતુ તેમના પિતાની અચાનક બીમારીને કારણે તેમણે લગ્ન અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખ્યા છે. બંનેના લગ્ન મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં પરિવાર, નજીકના સંબંધીઓ અને મિત્રોની સામે થવાના હતા.
પલાશને પણ હોસ્પિટલમાં લઈ જવો પડ્યો
સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા હજુ પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા, ત્યારે તેમના મંગેતર પલાશ મુછલ પણ બીમાર પડ્યા. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, વાયરલ ઈન્ફેક્શન અને એસિડિટીની ફરિયાદ બાદ પલાશને ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવો પડ્યો હતો. સદનસીબે, સારવાર પછી તે તરત જ તેની હોટેલ પરત ફર્યા.
પલાશે સ્મૃતિ મંધાના પહેલાં લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો!
પલાશની માતા અમિતા મુછલે સમજાવ્યું કે સ્મૃતિ મંધાનાના પિતા અચાનક બીમાર પડ્યા પછી, તેમના દીકરાએ તેમના સ્વસ્થ થવા સુધી લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે કહ્યું કે, પલાશ તેના પિતા(મંધાનાના પિતા) સાથે ખૂબ જ લગાવ ધરાવે છે. તેઓ સ્મૃતિ કરતા વધુ નજીક છે. જ્યારે તે બીમાર પડ્યા, ત્યારે પલાશે સ્મૃતિ સમક્ષ નિર્ણય લીધો કે જ્યાં સુધી તેના પિતા(મંધાનાના પિતા) સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી તે લગ્નમાં આગળ વધશે નહીં.
