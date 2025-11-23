Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સ્મૃતિ મંધાનાએ અચાનક રોકવા કરવા પડ્યા લગ્ન! પરિવાર પર તૂટ્યો દુ:ખનો પહાડ; આખરે શું થયું?

Smriti Mandhana Wedding: સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાએ અચાનક પોતાના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, મંધાનાના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને સાંગલીના સમડોલમાં મંધાના ફાર્મ હાઉસમાં લગ્નની તૈયારીઓ દરમિયાન હાર્ટ એટેક આવ્યો. સ્ટાર ક્રિકેટરના બિઝનેસ મેનેજર તુહિન મિશ્રાએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:16 PM IST

Trending Photos

સ્મૃતિ મંધાનાએ અચાનક રોકવા કરવા પડ્યા લગ્ન! પરિવાર પર તૂટ્યો દુ:ખનો પહાડ; આખરે શું થયું?

Smriti Mandhana Wedding: સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાએ અચાનક પોતાના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, મંધાનાના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને સાંગલીના સમડોલમાં મંધાના ફાર્મ હાઉસમાં લગ્નની તૈયારીઓ દરમિયાન હાર્ટ એટેક આવ્યો. સ્ટાર ક્રિકેટરના બિઝનેસ મેનેજર તુહિન મિશ્રાએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. મંધાનાના પિતાને તાત્કાલિક સાંગલીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પરિવારના નજીકના સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે, સમાચાર સાંભળીને સ્મૃતિ મંધાના અને તેનો આખો પરિવાર હોસ્પિટલ દોડી ગયો.

સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા
હાલમાં પરિવારે જણાવ્યું છે કે, મંધાનાના પિતાની તબિયત સ્થિર છે અને તેમને દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે, જે આ મુશ્કેલ સમયમાં થોડી રાહત આપે છે. લગ્ન મેનેજમેન્ટે મીડિયાને સત્તાવાર રીતે માહિતી આપી કે, આજના સમારોહને રદ કરવામાં આવ્યો છે. હજુ સુધી નક્કી થયું નથી કે, લગ્નની ઉજવણી ક્યારે ફરી શરૂ થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સ્મૃતિ મંધાનાના મેનેજરે જાણકારી આપતા કહ્યું કે, "આજે સવારે જ્યારે સ્મૃતિના પિતા નાસ્તો કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની તબિયત લથડી છે. અમે થોડીવાર રાહ જોઈ, વિચાર્યું કે બધું સામાન્ય થઈ ગયું છે અને તે સ્વસ્થ થઈ જશે, પરંતુ તેની તબિયત બગડતી રહી. અમે કોઈ જોખમ ન લેવાનું નક્કી કર્યું, તેથી અમે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. હવે તેઓ દેખરેખ હેઠળ છે."

નોંધનીય છે કે, સ્મૃતિ અને પલાશ 23 નવેમ્બરના રોજ મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં તેમના નજીકના પરિવાર અને ફેન્સની હાજરીમાં લગ્ન કરવાના હતા. મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઘણા સભ્યો લગ્ન સમારોહ દરમિયાન સ્મૃતિ સાથે હાજર હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Smriti MandhanaSmriti Mandhana Wedding PostponedSmriti Mandhana Fatherસ્મૃતિ મંધાનાસ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન

Trending news