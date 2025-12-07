સ્મૃતિ મંધાનાના હાથમાંથી એન્ગેજમેન્ટ રિંગ ગાયબ ! શું ખરેખર તૂટી ગઈ પલાશ સાથેની સગાઈ ?
સ્મૃતિ મંધાનાએ 23 નવેમ્બરના રોજ યોજાનાર સંગીતકાર પલાશ મુછલ સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા બાદ પહેલીવાર પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરી છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે મંધાનાની સગાઈની રિંગ તેની આંગળીમાંથી ગાયબ છે.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાઈસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ વચ્ચેના સંબંધો અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી અને તે સ્પષ્ટ નથી કે આ દંપતી હજુ પણ સાથે છે કે અલગ થઈ ગયું છે. સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન મુલતવી રાખવાની સાથે સાથે અનેક અફવાઓ પણ ઉભરી આવી છે, જે ખૂબ જ મૂંઝવણભરી રહી છે.
સ્મૃતિ અને પલાશ અલગ થઈ ગયા ?
સ્મૃતિ તેના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા પછી સોશિયલ મીડિયાથી દૂર હતી અને તે લાંબા સમય પછી સોશિયલ મીડિયા પર ફરી દેખાઈ. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલા એક વીડિયોમાં, તેણે મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 વિશે ચર્ચા કરી હતી, પરંતુ તેની સગાઈની વીંટી, જે તેણે તેની ડાબી આંગળીમાં પહેરી હતી અને થોડા દિવસો પહેલા તેનો વીડિયો શેર કર્યો હતો, તે દેખાઈ નહોતી.
સ્મૃતિ મંધાના સોશિયલ મીડિયા પર પાછી ફરી અને જ્યારે ઘણા ચાહકોએ તેના પાછા ફરવાનું સ્વાગત કર્યું, ત્યારે કેટલાક ફોલોઅર્સે તરત જ જોયું કે તેણીએ વિડિઓમાં તેની સગાઈની વીંટી પહેરી નથી. જો કે, આ વીડિયો તેમની સગાઈ પહેલાનો છે કે પછી શૂટ કરવામાં આવ્યો છે, તેની પુષ્ટિ થઈ નથી.
સ્મૃતિ અને પલાશની સગાઈ ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં થઈ હતી, જ્યાં મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ રમાઈ હતી. ત્યાં જ પલાશે સ્મૃતિને પ્રપોઝ કર્યું અને ઘૂંટણિયે પડીને તેની સાથે લગ્ન કરવાનું કહ્યું. આ દંપતીના લગ્ન 23 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સાંગલીમાં થવાના હતા.
જો કે, લગ્નના દિવસે સ્મૃતિના પિતાની તબિયત બગડવાને કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર તણાવને કારણે પલાશને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવતા પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ. આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, બંને પરિવારોએ લગ્ન મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
