'બેડરૂમમાં અન્ય યુવતી સાથે રંગેહાથ પકડાયો હતો પલાશ, મહિલા ક્રિકેટરોએ ચખાડ્યો મેથીપાક', સ્મૃતિના મિત્રનો મોટો ખુલાસો

સંગીતકાર પલાશ મુછલ અને ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરના રોજ લગ્ન કરવાના હતા. બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ અચાનક લગ્ન અટકાવવામાં આવ્યા અને બાદમાં બ્રેકઅપની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે હવે આ મામલે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:06 PM IST

પલાશ અને સ્મૃતિના લગ્ન 23 નવેમ્બર, 2025ના રોજ થવાના હતા. પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ અચાનક મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ ડિસેમ્બર 2025ના રોજ લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા. એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે સ્મૃતિ મંધાનાને પલાશ મુછલે દગો આપ્યો છે. આ બધા વચ્ચે હવે અભિનેતા અને નિર્માતા વિદ્યાન માનેએ પલાશ મુચ્છલ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. 

આ આરોપો સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલની આસપાસ ફેલાયેલી વ્યાપક અફવાઓને સમર્થન આપે છે. પલાશ પર ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના સાથે દગો કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે નવેમ્બર 2025માં તેમના લગ્ન રદ થયા હતા. વિદ્યાન માનેએ પલાશ પર એક રિલીઝ ન થયેલી ફિલ્મમાં રોકાણ સંબંધિત 40 લાખ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. તેણે મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પલાશે સ્મૃતિ સાથે દગો કર્યો હતો ?

34 વર્ષીય વિદ્યાન માનેએ આ ઘટના વિશે HT સિટી સાથે વાત કરી. તેણે કહ્યું, "હું લગ્નની તૈયારીઓમાં (23 નવેમ્બર, 2025) હાજર હતો જ્યારે તે બીજી મહિલા સાથે પથારીમાં રંગેહાથ પકડાયો હતો. તે એક ભયાનક દ્રશ્ય હતું; ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરોએ તેને માર માર્યો. આખો પરિવાર ચોરોનો સમૂહ છે." મેં વિચાર્યું હતું કે તે લગ્ન કરશે અને સાંગલીમાં સ્થાયી થશે, પરંતુ મારા માટે તે સંપૂર્ણપણે વિપરીત બન્યું.

એક ઈન્ટરવ્યુમાં વિદ્યાન માનેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે નવેમ્બર 2025માં તેમના મેરેજ ફંક્શન દરમિયાન એક આઘાતજનક ઘટના બાદ પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાનાના સંબંધો તૂટી ગયા હતા. વિદ્યાન માનેએ કહ્યું, "હું લગ્નમાં હતો (23 નવેમ્બર, 2025) જ્યારે તે અન્ય યુવતી સાથે બેડરૂમમાં રંગેહાથ પકડાયો હચો. તે એક ભયાનક દ્રશ્ય હતું, ત્યારબાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરોએ તેને ફટકાર્યો હતો. આખો પરિવાર ચોર છે. મેં વિચાર્યું હતું કે તે લગ્ન કરશે અને સાંગલીમાં સ્થાયી થશે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે ઉલટું પડ્યું."

મુછલ પરિવાર કરી રહ્યો હતો બ્લેકમેઇલ

વિદ્યાન માનેએ વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે તે સ્મૃતિ મંધાનાનો બાળપણનો મિત્ર છે અને સ્મૃતિના પરિવાર દ્વારા પલાશ મુછલને તે મળ્યો હતો. વિદ્યાન માનેએ પલાશ મુછલ અને તેના પરિવાર પર નાણાકીય દબાણનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો. વિદ્યાન માનેએ કહ્યું કે તેના પર અટકેલા ફિલ્મ પ્રોજેક્ટમાં વધુ પૈસા રોકાણ કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

તેમણે કહ્યું, "જ્યારે હું ગયા મહિને તેની માતા (અમિતા મુછલ)ને મળ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ફિલ્મનું બજેટ હવે 1.5 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. તેમણે મને બીજા 10 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવા કહ્યું, નહીંતર મને કોઈ પૈસા પાછા નહીં મળે. તેઓએ મને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેથી જ મારે ફરિયાદ નોંધાવવી પડી.

પલાશે આરોપોનો જવાબ આપ્યો

પલાશ મુછલે વિદ્યાન માનેના 40 લાખની છેતરપિંડીના આરોપોનો જવાબ આપ્યો છે. પલાશ મુછલે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લખ્યું, "સાંગલીના વિદ્યાન માને દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર લગાવવામાં આવેલા આરોપો અંગે, હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે મારા વિરુદ્ધના આ દાવા સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા અને તથ્યપૂર્ણ રીતે ખોટા છે. તે મારી પ્રતિષ્ઠાને ખરાબ કરવાના ઇરાદાથી કરવામાં આવ્યા છે અને હું તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરીશ."
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

