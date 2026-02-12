Prev
Cricket Queens : બ્રાંડની દુનિયામાં સ્મૃતિ મંધાનાનો જલવો... મેદાનની બહાર પણ લખી રહી છે એક નવો અધ્યાય

Smriti Mandhana : મેદાન અને મેદાનની બહાર સફળતા મેળવી રહેલી મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાઈસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના જાહેરાતની દુનિયામાં એક નવો અધ્યાય લખી રહી છે. તે બ્રાંડની દુનિયામાં એક મોટું નામ બની ગઈ છે. ત્યારે આ લેખમાં સ્મૃતિની ક્રિકેટના મેદાનથી બ્રાન્ડ જગત સુધીની સફર વિશે જાણીશું. 

Smriti Mandhana : તાજેતરના મહિનામાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટે ઐતિહાસિક માઈલસ્ટોન પાર કર્યા છે. નવેમ્બર 2025માં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ફેબ્રુઆરીમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ટીમે WPL ટાઇટલ જીત્યું. બંને જીતમાં ભારતીય ટીમની વાઈસ-કેપ્ટન અને RCB કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.

WPL ફાઇનલમાં સ્મૃતિએ માત્ર 41 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા, જેનાથી રેકોર્ડ બુકમાં નવી જગ્યા બની. તે WPLમાં સૌથી વધુ રન બનાવવા બદલ ઓરેન્જ કેપ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય બની. ચાર WPL ફાઇનલ પછી તે ફાઇનલમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગઈ છે, પહેલા આ રેકોર્ડ હરમનપ્રીત કૌરના નામે હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પણ, તેણીએ 28 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને એક જ વર્ષમાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારી.

સોશિયલ મીડિયા અને માર્કેટ વેલ્યુ

સ્મૃતિનો પ્રભાવ ક્રિકેટ મેદાન સુધી જ સીમિત નથી. Instagram પર તેના ફોલોઅર્સ એક વર્ષમાં ડબલ થયા છે અને 15 મિલિયન સુધી પહોંચી ગયા છે, જેમાં છેલ્લા 30 દિવસમાં 3,58,000 નવા ફોલોઅર્સ જોડાયા છે. તે 12-15 અગ્રણી બ્રાન્ડ્સ સાથે જોડાયેલી છે, જેમ કે હેલ્થ, રમતગમત, પરફ્યુમ, વીમા અને મોબાઇલ ક્ષેત્ર.

વર્લ્ડ કપ અને WPL જીત્યા પછી તેના માર્કેટ વેલ્યુમાં 15-20%નો વધારો થયો છે અને તેની કુલ સંપત્તિ 80-90 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, હ્યુન્ડાઈ, વનપ્લસ, PNB મેટલાઈફ અને ગલ્ફ ઓઇલ જેવી પ્રતિષ્ઠિત બ્રાન્ડ્સ સાથે તેનું ટાયપ છે. WPLમાં RCB દ્વારા 3.40 કરોડમાં ખરીદવામાં આવતા તે સૌથી મોંઘી ખેલાડી બની.

તે હાલમાં 2-2.5 કરોડ રૂપિયામાં એડ્સ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે, જે અન્ય વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખેલાડીઓ કરતાં વધારે છે. મેદાન પર પ્રદર્શન અને બહારની પ્રતિષ્ઠા તેને બ્રાન્ડ્સ માટે આકર્ષક બનાવે છે.

જાહેરાત ક્ષેત્રમાં લખી રહી છે નવો અધ્યાય

સ્મૃતિએ અગ્રણી બ્રાન્ડ્સ સાથે અસંખ્ય કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, પરંતુ ભારતમાં જાહેરાત જગતમાં પુરુષ ખેલાડીઓ અને ખાસ કરીને ક્રિકેટરોનું વર્ચસ્વ છે. 2024ના ટોચના 25 સેલિબ્રિટી બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં છ પુરુષ ક્રિકેટરો છે, જ્યારે બે વર્ષથી કોઈ મહિલા ખેલાડી નથી. 2022માં માત્ર પી.વી. સિંધુ 24મા ક્રમે હતી.

સ્મૃતિ પોતાના પ્રદર્શન અને વ્યક્તિત્વથી બ્રાન્ડ જગતમાં અલગ ઓળખ બનાવી રહી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે તે ભારતની સૌથી મૂલ્યવાન મહિલા એથ્લેટ બ્રાન્ડ બની શકે છે. તેની છબી એક મજબૂત, આત્મવિશ્વાસી અને આધુનિક ભારતીય મહિલા તરીકે છે.

આગળના પડકારો 

નિષ્ણાતો માને છે કે સ્મૃતિના માર્ગમાં પડકારો છે. રમતગમતની અનિશ્ચિતતા, RCB સાથેના સંબંધમાં ફેરફાર અથવા ઈજાની સ્થિતિ તેની બ્રાન્ડ મૂલ્યને અસર કરી શકે છે. તેમ છતાં, બ્રાન્ડ સ્મૃતિ વર્તમાન સમયના લોકપ્રિય અને સશક્ત પ્રતીક બની રહી છે. કશ્યપ અને સિંહાના મુજબ, બ્રાન્ડ્સ હવે તેની વ્યક્તિગત છબી, ભાવનાત્મક કનેક્શન અને સતત પ્રદર્શનને મૂલ્ય આપે છે, જે તેને બીજા ખેલાડીઓથી અલગ બનાવે છે.

સ્મૃતિ માટે પડકારો હજી છે. ઇજા, પ્રદર્શનમાં ઉતાર-ચઢાવ અથવા RCB સાથેના સંબંધમાં કોઈ ફેરફાર બ્રાન્ડ મૂલ્યને અસર કરી શકે છે. તેમ છતાં તેની સતત આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતા અને ઓફ ફિલ્ડ પ્રતિષ્ઠા તેને ભારતની અગ્રણી મહિલા એથ્લેટ્સમાંની એક બનાવે છે

સ્મૃતિ મંધાના માત્ર ક્રિકેટ સ્ટાર નથી, તે એક બ્રાન્ડ છે. રમતગમતમાં સફળતા, સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવ અને આગવી છબી તેને નવા સમયમાં ભારતીય મહિલા એથ્લેટ્સ માટે પ્રેરણા આપે છે. તે સાબિત કરે છે કે મહિલાઓ પુરુષ ખેલાડીઓની નકલ વિના પોતાની ઓળખ બનાવી શકે છે.

