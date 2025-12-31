Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

વર્ષના છેલ્લા દિવસે સ્મૃતિ મંધાનાનું છલકાયું લગ્ન તૂટવાનું દર્દ? ભગવાન કૃષ્ણની વાતો યાદ કરી શેર કર્યો ઇમોશનલ VIDEO

Smriti Mandhana: ટીમ ઈન્ડિયાની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના માટે વર્ષ 2025 ખૂબ જ ઉતાર-ચઢાવ ભરેલું રહ્યું છે. ક્યારેક એવી ખુશી મળી જે સૌથી યાદગાર સાબિત થઈ, તો ક્યારેક એટલું મોટું દુઃખ મળ્યું જેમાંથી બહાર નીકળવું તેને કેટલા દિવસો લાગશે તે કહી શકાય તેમ નથી. વર્ષના છેલ્લા દિવસે મંધાનાએ 2025ની એક 'ફ્લેશબેક રીલ' શેર કરી છે, જેમાં તેનું લગ્ન તૂટવાનું દર્દ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:46 PM IST

Trending Photos

વર્ષના છેલ્લા દિવસે સ્મૃતિ મંધાનાનું છલકાયું લગ્ન તૂટવાનું દર્દ? ભગવાન કૃષ્ણની વાતો યાદ કરી શેર કર્યો ઇમોશનલ VIDEO

Smriti Mandhana: ટીમ ઈન્ડિયાની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના માટે વર્ષ 2025 ખૂબ જ ઉતાર-ચઢાવ ભરેલું રહ્યું છે. ક્યારેક એવી ખુશી મળી જે સૌથી યાદગાર સાબિત થઈ, તો ક્યારેક એટલું મોટું દુઃખ મળ્યું જેમાંથી બહાર નીકળવું તેને કેટલા દિવસો લાગશે તે કહી શકાય તેમ નથી. વર્ષના છેલ્લા દિવસે મંધાનાએ 2025ની એક 'ફ્લેશબેક રીલ' શેર કરી છે, જેમાં તેનું લગ્ન તૂટવાનું દર્દ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યું છે.

ગયા મહિનાની 23 નવેમ્બરની તારીખ સ્મૃતિ માટે એક નાઈટમેયર સાબિત થઈ છે, જ્યારે તેમના લગ્ન તૂટ્યા હતા. જો કે, પલાશ મુચ્છલ સાથેના 4 વર્ષના રિલેશનશિપના બ્રેકઅપની જાહેરાત તેણે થોડા દિવસો પછી કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

મંધાનાએ શેર કરી ખાસ યાદો
મંધાનાએ એક મિનિટની રીલ શેર કરી છે, જેમાં 2025નો ફ્લેશબેક છે. આ વીડિયોમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ ખાસ યાદો શેર કરી છે, જ્યાંથી વર્ષની શરૂઆત થઈ હતી. વર્લ્ડ કપ 2025માં ચેમ્પિયન બનવાની યાદો પણ આ વીડિયોમાં જોવા મળી રહી છે, જેમાં મંધાના ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહી છે. તેમણે પોતાના લગ્નનો એક ફોટો પણ શેર કર્યો છે જેમાં ટીમની બધી સાથી ખેલાડીઓ એકસાથે જોવા મળી રહી છે. લગ્ન તૂટવાનું દર્દ અંતમાં છલકાયું જ્યારે મંધાનાએ ભગવદ ગીતામાં લખેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા આપવામાં આવેલા એક જ્ઞાનને શેર કર્યું.

મંધાનાએ ભગવદ ગીતાના સહારે થઈ રહી છે મૂવ ઓન 
સ્મૃતિ મંધાના ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા આપવામાં આવેલા ઉપદેશોને ફોલો કરીને મૂવ ઓન થઈ રહી છે. તેમણે વીડિયોના અંતમાં ભગવદ ગીતાના એક શ્લોકનો અર્થ શેર કર્યો, જેમાં લખ્યું છે, "જ્યારે તમારી સાથે કંઈક ખૂબ જ સારું થવાનું હોય છે, ત્યારે બધું વિખેરાઈ જાય છે. એટલા માટે રાહ જુઓ."

વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બનવા દરમિયાન પલાશ મુચ્છલ મંધાનાની સાથે હતા અને તેમણે સાથે ઉજવણી કરી હતી, પરંતુ આ ફ્લેશબેક વીડિયોમાં તેણે પલાશ સાથેની કોઈ પણ ઉજવણી શેર કરી નથી.

T20 સિરીઝમાં ચમકી મંધાના
લગ્ન તૂટ્યા બાદ સ્મૃતિ મંધાના પહેલીવાર શ્રીલંકા સામેની T20 સિરીઝમાં રમવા ઉતરી હતી. શરૂઆતની મેચોમાં તેના બેટથી ખાસ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું નહોતું, પરંતુ ચોથી T20 મેચમાં મંધાના જૂના અંદાજમાં જોવા મળી હતી. તેમણે શાનદાર હાફ સેન્ચુરી ફટકારીને કમબેક કર્યું હતું. છેલ્લી T20 મેચમાં તેને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. હવે ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Smriti MandhanaSmriti Mandhana ReelSmriti Mandhana Instagramસ્મૃતિ મંધાના

Trending news