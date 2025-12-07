આખરે એ જ થયું... સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશના લગ્ન રદ, સ્ટાર બેટ્સમેને કરી જાહેરાત
સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ થવાના હતા, પરંતુ તે દિવસે તે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. મંધાનાએ હવે એક નિવેદન જારી કરીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે.
ભારતીય મહિલા ટીમની વાઈસ કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ પલાશ મુછલ સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા બાદ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. મંધાનાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક લાંબુ નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પલાશ મુછલ સાથેના તેના લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે. મંધાના અને પલાશ મુછલના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ થવાના હતા, પરંતુ તે દિવસે તે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. મંધાનાએ હવે એક નિવેદન જારી કરીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે.
મંધાનાએ રવિવારે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી મારા જીવન વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે, અને મને લાગે છે કે મારા માટે આ સમયે બોલવું મહત્વપૂર્ણ છે. હું ખૂબ જ પર્સનલ વ્યક્તિ છું અને હું તેને તે રીતે રાખવા માંગુ છું, પરંતુ મારે સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે." હું આ બાબતને અહીં જ છોડી દેવા માંગુ છું, અને હું તમને બધાને પણ એવું જ કરવા વિનંતી કરું છું. હું તમને વિનંતી કરું છું કે આ સમયે બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરો અને અમને અમારી ગતિએ આગળ વધવા માટે સમય આપો.
મંધાનાએ લખ્યું, "હું માનું છું કે આપણા બધા પાછળ એક મોટો હેતુ છે અને મારા માટે તે હેતુ હંમેશા ઉચ્ચ સ્તરે મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો રહ્યો છે. હું આશા રાખું છું કે શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી ભારત માટે રમવાનું ચાલુ રાખીશ અને ટ્રોફી જીતીશ અને તે હંમેશા મારું ધ્યાન રહેશે. તમારા બધાના સમર્થન બદલ આભાર. આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે."
