/શું MS ધોની આગામી સિઝનમાં નહીં રમે? ગુજરાત સામે હાર બાદ ગાયકવાડનું નિવેદન વાયરલ

આઈપીએલ 2026 પ્લેઓફ રેસમાંથી ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ મેચ હારી બહાર થઈ ગઈ છે. મેચ બાદ કેપ્ટન ગાયકવાડને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું એમએસ ધોની આગામી સિઝનમાં રમશે. તેનો જવાબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
ગુજરાતના ઘરેલું મેદાન નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગત રાત્રે એવો નજારો જોવા મળ્યો જેણે કરોડો ફેન્સનું દિલ તોડી દીધું. પાછલી રાત્રે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી. જેમાં ચેન્નઈએ પોતાની શાખ બચાવવાની હતી પરંતુ ટીમે 89 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ સાથે આઈપીએલ-2026મા ચેન્નઈની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. મેચ બાદ કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડે જણાવ્યું કે તેની ટીમ નોકઆઉટમાં સ્થાનની આશા જીવંત રાખવા માટે જલ્દી લક્ષ્ય પુરો કરવા ઈચ્છતી હતી, પરંતુ તેમ કરવામાં નિષ્ફળ રહી. ટોસ હારી બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઈટન્સે ચેન્નઈ સામે 230 રનનો ટાર્ગેટ રાખ્યો હતો. તો ગુજરાતના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ચેન્નઈને 140 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું.
કેપ્ટન ગાયકવાડે શું કહ્યું?
ગાયકવાડે મેચ બાદ કહ્યુ, 'અમે લક્ષ્યને જલ્દી હાસિલ કરવા ઈચ્છતા હતા. જ્યારે તમે0 230 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યાં હોવ તો તે બોલિંગ આક્રમણની સામે આ સરળ હોતું નથી. અમે એક મોટું જોખમ લીધું પરંતુ તેનો શ્રેય તેને જાય છે. શરૂઆતમાં વિકેટ થોડી નરમ હતી, તેણે સારી શરૂઆત કરી. પાવરપ્લેમાં અમારી બોલિંગ સારી રહી નથી. તેના ઓપનિંગ બેટરોને રોકવાનું કામ મુશ્કેલ હતું. અમારી પાસે તેને 200 રનથી ઓછા પર રોકવાની તક હતી, પરંતુ અમે તે ન કરી શક્યા.'
કેપ્ટન ગાયકવાડે ટીમમાં ઈજાની સમસ્યા અને બેટિંગમાં ખામી વિશે વાત કરતા કહ્યું- આ એક મુશ્કેલ સિઝન રહી. સતત ત્રણ હાર બાદ અને લય મળી. અમે સાચી જગ્યાએ બોલિંગ કરી પરંતુ ઈજાએ અમને પરેશાન કર્યાં. ઘોષ અને ઓવરટન બહાર થવાથી અમારી ટીમનું સંતુલન બગડી ગયું. છેલ્લી ત્રણ મેચમાં અમારી પાસે એક બેટર કે બોલરની કમી હતી.
શું ધોની આગામી સિઝનમાં રમશે?
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ઈજાને કારણે આ સિઝનમાં કોઈ મેચ રમી શક્યો નહીં. શું ધોની આગામી સિઝનમાં રમશે તેના પર ગાયકવાડે કહ્યુ- તમને અને મને, આપણે બંનેને આગામી વર્ષે તેના વિશે ખબર પડશે. તેની ખોટ અમને પડી. તે અંતિમ ઓવરમાં માત્ર ક્રિઝ પર આવી મેચનું પરિણામ બદલી શકે છે. આગામી સત્ર વિશે કંઈ ન કહી શકાય પરંતુ અમારી પાસે જે ખેલાડી છે, અમે તેનાથી ખુશ છીએ.